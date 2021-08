Dicen que las vacunas son el anticristo: alcaldesa de Sucre explica toque de queda para no vacunados

La alcaldesa de Sucre (Sucre), Elvira Julio Mercado , habló en Mañanas BLU sobre la orden de toque de queda para las personas que no se han vacunado. La medida, que rige desde este domingo e irá hasta el próximo 9 de agosto busca contrarrestar la resistencia a la aplicación de dosis manifestada por una buena parte de los pobladores. De acuerdo con Mercado, en el municipio rondan mitos y mentiras sobre las vacunas, algunas de ellas de tipo pseudoreligioso.

"La gente no se quiere vacunar, diciendo que por la vacuna va a morir en dos años. Hay falta de cultura ", declaró.

"Fui a una población del municipio. La mayoría son cristianos y decían que no lo permitían, que era el anticristo, que no se podían vacunar. No sé los nombres de esas religiones, porque no tuvimos la precaución de preguntar, sino que a las vacunadoras les decían que no se los permitía la religión", agregó.

Según la alcaldesa, tras socializar el decreto, las personas acudieron, ahí sí, a vacunarse de manera masiva.

"En dos días se vacunaron 1.356 personas. Del 17 de julio al 22 solo se vacunaron 719 . O sea, la gente sí ha acudido a vacunarse", contó la mandataria.

Según Mercado, quienes no se quieran vacunar deben firmar un documento y resignarse a estar encerrada.

"Se nos ha muerto una cantidad de persona. Las personas que no se quieren vacunar deben firmar el consentimiento. Y esa persona no puede salir", afirmó.

"Tenemos que tener mano dura como mandatarios. No podemos seguir en esta situación", complementó.

Escuche a la alcaldesa de Sucre (Sucre), Elvira Julio Mercado, en Mañanas BLU: