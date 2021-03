¿Llegó la hora de plantear un mercado privado de vacunas contra el COVID-19?

Este martes, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, se refirió a la posibilidad de que los colombianos en etapa cinco de vacunación puedan adquirir dosis a través de acuerdos entre empresas privadas y farmacéuticas.

En el panorama, no obstante, aún no se conoce el plan de privados para que las personas puedan inmunizarse de manera particular. Una iniciativa que cursa en el Congreso colombiano abre esa posibilidad en específico y es encabezada por el Partido Conservador

Los congresista Miguel Barreto del Partido Conservador y Ricardo Ferro del Centro Democrático, opinaron sobre el tema en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:

"Nuestro proyecto busca que los privados puedan importar, comercializar, distribuir y aplicar la vacuna en Colombia", explicó el senador conservador.

"Queremos que los colombianos se puedan vacunar de manera más ágil y rápida", añadió Barreto.

Publicidad

"Muy bueno que entre el sector privado, pero sin que ponga en riesgo el plan nacional de vacunación", declaró el representante Ferro por su parte.

Escuche a los congresistas Barreto y Ferro en entrevista con Mañanas BLU: