Manuel Elkin Patarroyo asegura que ya tiene una vacuna contra el COVID-19: Colsarsprot

El inmunólogo tolimense Manuel Elkin Patarroyo causó sorpresa al anunciar que ya desarrolló una vacuna contra el coronavirus la cuál llamó Colsarsprot. La afirmación del científico se dio durante una entrevista con Diario Criterio , en la que aseguró que no se pudo aplicar el compuesto químico debido a la falta de reactivos en su momento.

“Yo ya estoy vacunado, me puse la de Pfizer. Me iba a poner la nuestra, pero resulta que hay un reactivo que no nos ha llegado y se demora por lo menos dos a tres meses en llegar”, indicó Patarroyo.

Patarroyo dio a conocer que continúa realizando pruebas en animales, pero aseguró que no “matamos a ninguno”.

“Estamos trabajando también con los micos, pero la ventaja es que nosotros no matamos a ninguno, como sí ocurre con los experimentos de otras vacunas contra el coronavirus que sacrifican a los macacos en este proceso para averiguar si les funcionó o no”, indicó.

En la entrevista, Patarroyo negó que su vacuna contra la malaria haya sido un fracaso y culpó a la OMS de falta de apoyo, supuestamente para favorecer poderosos intereses. Además, sostuvo que con 10 millones de dólares más podría desarrollar finalmente la inmunización contra esa enfermedad.

“Esa vacuna que donamos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) funcionaba entre el 38 y un 45 por ciento, pero la OMS no hizo nada porque quería apoyar las de las multinacionales farmacéuticas”, indicó.