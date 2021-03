No coma cuento: las tres mentiras sobre las vacunas que denuncia Duque

Siguen los comentarios y falsas noticias en contra de la vacuna contra el COVID-19, por lo que el presidente Iván Duque , en su programa Prevención y Acción , invitó a los colombianos a “no comer cuento” sobre lo que se dice al respecto y solo acatar lo que dice la comunidad científica.

El presidente se refirió, puntualmente, a tres mentiras que hoy están circulando en redes sociales:

No las están aplicando en lugares distintos a hospitales seleccionados.

No se venden: son gratuitas

No hay empresas particulares aplicando vacunas

“Quiero enviarles un mensaje a los colombianos: no comer cuento cuando se está hablando de ventas de vacunas en las calles; no comer cuento cuando se dice que se puede aplicar la vacuna en un lado o el otro; no comer cuento cuando digan que hay vacunas que se están aplicando de manera excepcional por parte de empresas a cambio de dinero o de algún bien”, dijo, al respecto, el primer mandatario.

Duque fue enfático en reiterar que en Colombia las vacunas no tienen costo.