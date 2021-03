No deje pasar la oportunidad: EPS Sanitas adelanta jornada de vacunación sin cita en Bogotá

La EPS Sanitas adelanta una jornada de vacunación a las personas mayores de 80 años que se encuentran en la primera etapa de priorización y que no han tenido cita programada ni vacunación. Este domingo, 14 de marzo, en el Movistar Arena se están realizando las aplicaciones.

Se hace esta nueva jornada tras haber vacunado a lo largo de esta semana a todos los adultos mayores que teníamos previsto vacunar, según la agenda. Es una oportunidad para aquellas personas que pudiesen no haber actualizado sus datos o que, por alguna razón, no recibieron la llamada de vacunación explicó la EPS a BLU Radio.

La jornada se realiza de forma masiva para continuar con la vacunación y así poder adelantar los tiempos de aplicación. Según el Ministerio de Salud , se espera que la otra semana personas entre los 75 y 79 años puedan recibir agendamiento para la vacunación.

“Fue muy rápido, todo está muy organizado, no hay aglomeraciones y uno simplemente viene con la cédula que dice que estoy afiliado a la EPS y me vacunan. No me habían llamado porque no supe como actualizar mis datos, por eso aproveché”, comentó don Julio, quien ya recibió su primera dosis.

Es importante aclarar que la jornada de vacunación sin cita es solamente este domingo. La EPS continua con los agendamientos para las demás edades y así garantizar todos los protocolos de bioseguridad.

