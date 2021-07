En diálogo con BLU Radio, el científico Manuel Elkin Patarroyo ratificó que actualmente está desarrollando una vacuna contra el COVID-19 , que sirve para todas las variantes de la enfermedad, y que la prueba en monos.

La vacuna, que bautizó Colsarsprot (Colombia Sars Protetion), según dijo, está en nivel avanzado.

“Tenemos ya un prototipo de vacuna que está funcionando a través de los monos. El Instituto de Inmunología no hace nada que salte de la experimentación a los humanos. Actualmente estamos refinando un tanto para pasar a la fase humana”, puntualizó.

El científico añadió que desde el año pasado le permitieron experimentar con monos y explicó cómo desarrolla la vacuna.

“Averiguamos la estructura química de las moléculas que el virus usa para infectar. Lo que usamos son pedacitos, químicamente fabricados, y con eso vacunamos los miquitos y miramos si se produjeron anticuerpos”, añadió.

En ese sentido, Patarroyo dijo que su vacuna contra el COVID será mejor que las que ya existen, como las de Pfizer, Astrazeneca y Sinovac.

“Nosotros ganamos con la primera vacuna contra la malaria. La primera químicamente hecha en la historia. Eso no lo han podido revertir jamás”, puntualizó, tras explicar que no pudo desarrollar totalmente la vacuna contra la malaria porque no le permitieron, en 2011, seguir experimentando con monos.

Añadió que su vacuna es completamente nueva y distintas.

“La nuestra es a través de la síntesis química. Nosotros averiguamos la estructura química total de las moléculas, miramos cuáles son los fragmentos relevantes. Esa es la diferencia fundamental de nuestra metodología”, agregó.

Finalmente, manifestó que aún no se ha aplicado la vacuna porque le falta un reactivo, el QSB, que serviría para la etapa final de la vacuna.

“No tengo ningún interés, ni económico, ni político ni social”, añadió al responder si piensa volverse rico con la vacuna.

Sobre cuándo estará lista su vacuna, Patarroyo no dio fecha por considerar que sería imprudente, pero enfatizó en que sí está en estado muy avanzado.

“Si Pfizer quiere producir una vacuna completa contra la variante delta o la brasilera, tiene que producir toda la proteína. Nosotros solo producimos los pedacitos que caracterizan a delta, la de la India, a gama, que es la de Brasil, a beta, la de Sudáfrica y a alfa, que es la del Reino Unido”, enfatizó.

