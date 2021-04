Recomiendan suspender vacuna de Johnson & Johnson en EE. UU. mientras analizan casos de trombos

La agencia de alimentos y drogas de los Estados Unidos, la FDA, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, han emitido una recomendación a las autoridades sanitarias estatales para que suspendan temporalmente la aplicación de la vacuna de Janssen , la farmacéutica de la gigante Johnson & Johnson's, esto ante la presencia de al menos seis casos de pacientes que presentaron trombos y coágulos tras recibir dicha dosis.

Colombia compró nueve millones de dosis de esta vacuna, la cual, a diferencia del resto de vacunas hasta ahora disponibles contra el coronavirus, requiere de una única dosis para inmunizar a una persona contra la enfermedad del COVID-19. Las vacunas de Johnson & Johnson llegarían a Colombia a mediados de este 2021.

La indicación de la FDA y los CDC es que se "haga una pausa" en el uso de esta vacuna, también por la misma razón de Astrazeneca, relacionada con algunos casos, muy bajos, de trombos en pacientes. El objetivo es investigar a fondo las razones científicas detrás de cada caso. En cuanto a la vacuna de Oxford y Astrazeneca, la Agencia de Medicamento en Europa analiza a fondo esa relación ya establecida entre el medicamento y los efectos secundarios , los cuales además tendrían mayor prevalencia en pacientes jóvenes y con el uso de otros medicamentos al tiempo.

No obstante el riesgo de usar Astrazeneca es muchísimo menor al de no usar el medicamento en pacientes de bajo y alto riesgo, han dicho la autoridades. Por eso Colombia decidió seguir adelante con la vacunación con Astrazeneca . De hecho, en personas mayores no se presentan efectos secundarios de peligro.