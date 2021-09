Vacunación contra COVID-19: no hay dosis de Moderna en Bogotá; ciudadanos denuncian desinformación

Este martes, 28 de septiembre, ciudadanos denunciaron escasez de dosis de vacunas de la farmacéutica Moderna contra el coronavirus en Bogotá.

En los puntos de vacunación dispuestos, las personas realizaron desde la madrugada largas filas, sin conseguir segundas dosis, como sucedió en el centro comercial Bulevar Niza.

A esta hora hay molestia por parte de ciudadanos en Bulevar Niza por cuenta de escasez de dosis de Moderna #MañanasBLU pic.twitter.com/Fu5vSqhjxN — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 28, 2021

“Desde el día de ayer llevo llamando, me dijeron que había dosis suficientes, fui y no había. Hoy viene, llené un formulario y después me dijeron que tampoco había Moderna, hay mala información entre ellos”, aseguró un capitalino a BLU Radio.

Asimismo, en el Movistar Arena les aseguran que ya no quedan dosis de este laboratorio en ningún punto de vacunación de la ciudad.

Ya no hay #VacunasDeModerna en Bogotá



A las personas que permanecen en el Movistar Arena les aseguran que ya no quedan dosis de este laboratorio en ningún punto de vacunación de la ciudad #MañanasBLU pic.twitter.com/3rBK984Nvu — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 28, 2021

A pesar de la falta de vacunas de Moderna en Bogotá, de las demás farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca, y Sinovac, primeras y segundas dosis, sí se están aplicando para todas las edades.

Esta misma situación de falta de vacunas se está viviendo en diferentes regiones del país, como en Floridablanca, Santander, donde mediante tutelas, dos hermanos y una mujer lograron la aplicación de la segunda dosis.

