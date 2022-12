23 de junio de 2020 - Mesa BLU, programa completo

En entrevista con Mesa BLU, el médico Camilo Prieto resaltó que el comportamiento de los colombianos es vital para detener los contagios de COVID-19 en el país, lo que justamente hoy provocó que el Gobierno anunciara extensión de la cuarentena hasta el 15 de junio.

“Hay que aprender a convivir con el virus, pero eso no implica salir como si nada. Lo que vemos en este momento es como si de la pandemia no se hubiera aprendido nada, que se abrieran las puertas para salir a enloquecerse. La cuarentena debe ser aprendizaje y preparación, no solo para pedir camas de UCI, no hay número que pueda resolver una situación de desorden social”, manifestó.

Monseñor Héctor Fabio Henao habló con Mesa BLU sobre las eucaristías en medio de la pandemia y las medidas que se esperan desde el Gobierno para la iglesia.

"Hay que salir con planes concretos que les permitan a las personas sentirse atendidas integralmente", dijo.

