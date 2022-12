5 de septiembre de 2020 - En BLU Jeans, programa completo

Este sábado En BLU Jeans, hablamos con Ricardo Angarita, médico psiquiatra de la Universidad Javeriana, acerca de la nueva normalidad en Colombia y la implementación del aislamiento selectivo.

"Con pedagogía por parte de los gobiernos locales, como hacía Antanas Mockus en Bogotá, la mayoría de la gente entiende cuando algo es malo. El problema es que aquí pensamos que "cuando no son todos los que lo hacen, a mi no me toca", explicó.

Publicidad

Además, en Orgullo País, les presentamos la fundación Social Tejiendo Redes, quiere sembrar en los colombianos amor por el campo y lograr bienestar y progreso en la comunidad campesina.

Escuche aquí el programa completo de En BLU Jeans: