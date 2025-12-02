En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / A Andrés Cepeda le tocó llegar a su propio concierto en moto por fuerte trancón

A Andrés Cepeda le tocó llegar a su propio concierto en moto por fuerte trancón

El artista bogotano aseguró que "nunca había vivido tanta adrenalina" y todo lo hizo para cumplirle a toda la gente que fue a verlo en vivo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad