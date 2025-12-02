A Andrés Cepeda le tocó llegar a su propio concierto en moto por fuerte trancón

En medios de risas y aplausos fue recibido el bogotano Andrés Cepeda el pasado 30 de noviembre en el Puente Boyacá, pues, al igual que su público, quedó atrapado en el trancón hacía este destino y tuvo que irse en moto durante un trayecto de 15 minutos para poder dar su concierto ante más de 35.000 personas.

"Es verdad. Estaba en el trancón y gracias a la colaboración de la Policía, me buscaron por allá arriba, estábamos casi en Tierra Negra. Me encaramaron en una moto, estuve en una adrenalina pura de 15 minutos y gracias al patrullero que me trajo", expresó el artista, asegurando que lo volvería con tal de cumplirle a su público, en especial esta fecha de Navidad.

El trancón que se dio desde Bogotá hasta el Puente Boyacá duraba hasta tres horas de más, todo producido tanto por el concierto del artista al igual que las lluvias que se presentaron que dañaron el plan de movilidad de la zona. Por eso, el gobernador Carlos Amaya le agradeció el compromiso y que “sería el más fan” por ese hecho.

#Viral ¡Insólito! Andrés Cepeda llegó en moto a su concierto en el Puente de Boyacá por la masiva asistencia y el momento se hizo viral en redes sociales. Más de 35.000 personas se reunieron el 30 de noviembre para recibir la Navidad en este lugar histórico, que se llenó de… pic.twitter.com/n8LIBCxjuZ — Última Hora Col (@ultimahoracol_) December 2, 2025

¿Por qué Andrés Cepeda dio un concierto en el Puente de Boyacá?

Con el objetivo de encender el alumbrado de Navidad en el icónico Puente de Boyacá, la Gobernación de Boyacá organizó un evento el pasado 30 de noviembre de la mano de artistas y toda una lista de actividades, en donde el gran protagonista era el bogotano Andrés Cepeda.



El evento era totalmente gratuito, por ende, muchas personas salieron de la capital del país para ver a Cepeda y todo el plan que tenía la administración, lo que terminó una fuerte congestión vehicular en esa vía.

Andrés Cepeda en el Puente de Boyacá // Foto: Instagram @andrescepeda

El 2025 fue un gran año para Cepeda

Con su álbum “Bogotá”, Cepeda volvió a conectar con sus raíces sin perder su estilo moderno que lo ha llevado a mejorar cada día más su música y prueba de ello fue se quedó con un Latin Grammy.

Meses después y de, incluso, presentar su versión deluxe. Cepeda se subió al escenario en Las Vegas no solo para cantar, sino que este 13 de noviembre de la mano de su amigo y colega Silvestre Dangond recibió el Latin Grammy de 'Mejor Álbum Pop Tradicional'.

"Gracias Andrés Torres, Mauricio Rengifo, a mi equipo de Warner Colombia, Warner México (...) A mi esposa Elisa, por la inspiración. A mi manager de 32 años de carrera. A mi equipo, a todos. Muchachos, gracias por regalarme esta belleza de álbum y de canciones", fueron sus palabras tras recibir la estatuilla.