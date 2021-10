A joven no le dieron empleo porque sonreía demasiado y eso “no es muy profesional”

Un hecho insólito se ha hecho viral en redes sociales luego que le negaran una vinculación laboral a una joven porque “sonreía demasiado y eso no es muy profesional”.

El hecho se registró en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, luego que la joven, identificada como Manuela Fernández Jaime, sostuviera una entrevista por Zoom.

De acuerdo al portal losandes.com.ar , la joven tiene 26 años de edad, es licenciada en relaciones de trabajo.

Otra de las razones por la cual no fue seleccionada es porque “era muy simpática”. La joven actualmente trabaja como freelance.

Nos pareció interesante tu currículum y lo que tenés para aportar, pero sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática y no nos parece muy profesional una persona que se sonríe en toda la entrevista y creemos que puede afectar al desempeño de tu carrera en el futuro. Es sólo un consejo... ser extrovertido a veces denota falta de compromiso dijo el mensaje que recibió la joven.

“Leí el mail varias veces y no podía creer lo que decía. De hecho, por si yo estaba bloqueada o aturdida, se lo envié a una amiga, que me terminó diciendo lo que yo comprendía desde el vamos, que me rechazaban por ser simpática, buena onda”, contó la licenciada, que vive en Merlo, provincia de Buenos Aires, a El Clarín.

“En ningún momento me comporté de manera desubicada, riéndome con desenfreno como una loca, porque no me sale, no soy así, conozco algo de este universo... Sí me recuerdo con una expresión relajada y una sonrisa cordial, como soy yo”, agregó.

Publicación que hizo la joven en Linkedin Foto: Suministrada a BLU Radio

La historia de Manuela en pocos minutos se hizo viral en las redes sociales tras publicarlo en Linkedin donde, en menos de 24 horas, tuvo medio millón de visualizaciones, más de 7.000 likes y 2.500 comentarios.

Además, su personalidad atrajo a otros empresarios que se mostraron interesados en el curriculum de la joven que prontamente iniciará a laborar en una compañía.

