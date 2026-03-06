En vivo
Actor Lucho Velasco revela cuál es el papel de Petro en película: "Aparece dos segundos"

Actor Lucho Velasco revela cuál es el papel de Petro en película: "Aparece dos segundos"

La escena en cuestión fue filmada hace aproximadamente 20 días y muestra un baile donde participan personajes históricos y extras, incluyendo a la actriz Nina Caicedo

