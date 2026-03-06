Actor Lucho Velasco revela cuál es el papel de Petro en película: "Aparece dos segundos"

En medio de la creciente controversia generada por una fotografía filtrada del presidente Gustavo Petro junto al actor de Hollywood Cuba Gooding Jr., el actor colombiano Luis Alfredo Velasco, quien forma parte del elenco de la producción biográfica sobre el almirante Padilla, ha salido a aclarar la naturaleza de la participación del mandatario en el filme.

Velasco, quien interpreta al antagonista Mariano Montilla, ofreció detalles sobre lo que realmente ocurrió durante el rodaje en el Palacio de San Carlos.

Un extra sin parlamento: los detalles del cameo

Según explicó Velasco en Mañanas Blu, la aparición de Gustavo Petro en la película es puramente anecdótica y breve. El actor aseguró que el presidente actúa como un "extra número 200" en una escena de baile y que su presencia en pantalla no superará los "2 segundos".

"Él ni siquiera dice un hola en la película", enfatizó Velasco, desmintiendo que se tratara de una actuación con guion o parlamentos.



La escena en cuestión fue filmada hace aproximadamente 20 días y muestra un baile donde participan personajes históricos y extras, incluyendo a la actriz Nina Caicedo.

Velasco aclaró que no fue una imposición del Gobierno, sino una petición de la producción que le ofreció al mandatario participar de manera espontánea en el set de rodaje.

La foto del presidente en el rodaje de la película. Foto: Suministrada

Bolívar y la sombra de la tiranía

Más allá del cameo presidencial, la película aborda un periodo crucial y conflictivo de la historia colombiana: la vida y muerte del Almirante Padilla. Velasco interpreta a Mariano Montilla, el hombre que, según el guion y los registros históricos citados, fue el responsable intelectual del asesinato de Padilla bajo las órdenes de Simón Bolívar.

Publicidad

Velasco defendió la representación de Bolívar como un hombre "recio" y autoritario, argumentando que en esa época era necesario ese carácter para dominar los territorios liberados.

La trama central sigue a Padilla, un hombre de origen guajiro, indígena y negro, cuyo ascenso y éxito despertaron el recelo de figuras como Bolívar y Montilla, quienes finalmente decidieron eliminarlo.

Petro actúa en película sobre héroe de la Independencia protagonizada por Cuba Gooding Jr. EFE

La apuesta por el mercado internacional con Cuba Gooding Jr.

Uno de los puntos más debatidos ha sido la elección del actor estadounidense Cuba Gooding Jr. para interpretar a un héroe nacional. Velasco explicó que esta decisión es puramente estratégica y comercial: tener a un ganador del Óscar permite que la película tenga visibilidad y "abra puertas" en mercados internacionales.

Publicidad

La producción, grabada originalmente en inglés para facilitar su distribución global, contará con doblaje al español.

Velasco elogió el profesionalismo de Gooding Jr., destacando que, a pesar de no conocer inicialmente la historia de Padilla, se dedicó a estudiarla profundamente y llegó al set con sus líneas perfectamente aprendidas.

Escuche aquí la entrevista: