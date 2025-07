Actriz desaparecida desde hace nueve meses fue encontrada muerta en su casa: esto se sabe

La actriz y modelo Humaira Asghar, una figura reconocida en el cine y la televisión pakistaní, fue encontrada muerta en su propio departamento tras permanecer desaparecida durante nueve meses. El hallazgo, ocurrido el pasado martes 8 de julio, ha generado conmoción en redes sociales.

Las autoridades de Karachi acudieron a un lujoso barrio residencial para cumplir una orden de desalojo debido a la falta de pago del alquiler. Fue entonces cuando, al ingresar al inmueble, encontraron el cuerpo de Humaira en avanzado estado de descomposición. El operativo fue grabado y difundido en redes sociales, lo que aumentó la repercusión del caso.

Humaira Asghar, de 42 años, no había sido vista desde finales de 2024. Aunque se desconoce si existía una denuncia formal por su desaparición, las primeras investigaciones oficiales concluyen que la actriz falleció hace aproximadamente nueve meses. Hasta el momento, las causas de su muerte no han sido esclarecidas, aunque las hipótesis preliminares apuntan a un posible infarto, un accidente doméstico o incluso que se habría quitado la vida. No se encontraron indicios que sugieran un homicidio.

El prolongado tiempo que transcurrió antes de descubrir el cuerpo de la famosa actriz ha generado una ola de críticas y reflexiones en Pakistán. Muchos cuestionan cómo fue posible que familiares, amigos y colegas no hubieran intentado localizarla, hecho que genera dudas.

Por otra parte, la policía de Karachi informó que en los últimos meses de su vida, Humaira enfrentaba serias dificultades personales. Su carrera artística no iba bien y atravesaba problemas financieros que habrían agravado su situación emocional y social.