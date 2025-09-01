Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Actriz Katherin Porto grabó momentos de angustia por amenaza de pasajero en vuelo de Avianca

Actriz Katherin Porto grabó momentos de angustia por amenaza de pasajero en vuelo de Avianca

El pasajero que generó la alarma se levantó de manera sorpresiva mostrando nerviosismo, vestía pantalón gris, zapatos negros, una gorra beige recién comprada y cargaba una maleta con etiquetas de estreno.

Katherin-Porto-Avion.jpg
Actriz Katherin Porto en vuelo de Avianca
Foto: Captura de pantalla
Por: Patricia González
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 07:49 a. m.

Momentos de angustia vivieron los pasajeros de un vuelo de Bucaramanga a Bogotá por cuenta de un hombre que causó nerviosismo con su comportamiento cuando apenas la gente se estaba acomodando en sus sillas.

El vuelo 8579 de Avianca, que debía salir a la 1:52 p. m. de este domingo, 31 de agosto, desde el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga, se convirtió en escenario de pánico entre los pasajeros luego de que un joven desatara confusión con su extraño comportamiento y frases que preocuparon a más de uno.

El pasajero que generó la alarma se levantó de manera sorpresiva mostrando nerviosismo, vestía pantalón gris, zapatos negros, una gorra beige recién comprada y cargaba una maleta con etiquetas de estreno.

“Esto yo lo hago por ustedes”, alcanzó a decir en medio del silencio de la cabina, lo que hizo que los viajeros se miraran entre sí pensando que podía tratarse de una amenaza seria.
Una de esas pasajeras era la actriz Katherin Porto, reconocida por sus interpretaciones en Pasión de Gavilanes, La viuda de la Mafia, Hasta que la plata nos separe, entre otras, y quien grabó los momentos de nerviosismo que se vivieron en el avión.

“Estoy en un vuelo de Avianca Bucaramanga a Bogotá y este chico, hizo una amenaza. Dice que no nos conviene viajar en este avión, que nosotros veremos si se queda o se baja, nos amenaza y estamos encerrados en el avión”, contó en sus videos publicados a través de su cuenta de Instagram.

L actriz insistió que debido al nerviosismo, tuvo que llegar la Policía, bajarlos y hacer una inspección, luego de extraño comportamiento del hombre, “Nos tienen aquí en el avión, a todos asustados. Al tipo no lo han bajado. Dice que nosotros no nos conviene que él se quede, y ya todo el avión, nadie quiere viajar", dijo.

Avianca, a través de un comunicado, aseguró que “el joven presentó un comportamiento disruptivo y amenazó a los pasajeros, lo que obligó al avión a regresar a la plataforma antes del despegue”.

El pasajero fue remitido a sanidad aeroportuaria y desembarcado, mientras la aeronave fue sometida a una revisión de seguridad para luego continuar con el itinerario.

