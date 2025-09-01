Avianca pide a autoridades vetar a pasajeros que alteren el orden tras amenaza en vuelo

La aerolínea Avianca hizo un llamado a las autoridades nacionales para que se fortalezcan las normas que regulan el comportamiento de los pasajeros en los vuelos, con sanciones más severas y, en casos extremos, la prohibición o suspensión de la capacidad de volar a quienes reincidan o representen un riesgo para la seguridad.

El pronunciamiento se dio, luego de un incidente ocurrido este domingo 31 de agosto en el vuelo AV8579, que cubría la ruta Bucaramanga–Bogotá.

Según informó la compañía, “un joven presentó un comportamiento disruptivo y amenazó a los pasajeros, lo que obligó al avión a regresar a la plataforma antes del despegue”.

El pasajero fue remitido a sanidad aeroportuaria y desembarcado, mientras la aeronave fue sometida a una revisión de seguridad para luego continuar con el itinerario.

Los pasajeros del vuelo AV8579 de Avianca, ruta Bucaramanga-Bogotá vivimos momentos de terror por cuenta de este extraño sujeto que pidió bajarse del avión. Estaba justo detrás mío. Nos decía que “no lo hacía por él”, sino por nosotros. pic.twitter.com/5wSxkDCYjy — Paula Rozo (@pau_r_rozo) August 31, 2025

Ante hechos como este, Avianca reiteró su política de cero tolerancia frente a conductas que afecten la seguridad y recordó que seguirá utilizando todas las herramientas civiles y penales para proteger a sus clientes y colaboradores.

Asimismo, insistió en la necesidad de contar con un marco legal más robusto que permita disuadir, sancionar y prevenir este tipo de comportamientos.

Este es el comunicado de Avianca: