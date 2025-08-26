Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Aterrizaje de emergencia en Barranquilla: pasajero se complicó en pleno vuelo y murió

Aterrizaje de emergencia en Barranquilla: pasajero se complicó en pleno vuelo y murió

La situación se registró al mediodía de este lunes en un vuelo que cubría la ruta Bolivia - Estados Unidos. Las autoridades reportan que el viajero fue atendido siguiendo los protocolos.

Vuelo de Bolivia.jpg
Vuelo procedente de Bolivia.
Foto: cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 26, 2025 12:22 p. m.

Una emergencia médica se registró en el vuelo comercial 762 de la aerolínea Boliviana de Aviación, que este lunes salió desde Santa Cruz (Bolivia) con destino a Miami (Estados Unidos), pero debió desviarse y aterrizar de urgencia en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, dadas las complicaciones de salud que sufrió un viajero.

La Aeronáutica Civil informó que “el Centro de Control de Operaciones del aeropuerto recibió el llamado informando sobre un pasajero en estado crítico de salud e inconsciente”, por lo que se autorizó su aterrizaje en el Cortissoz hacia las 12:20 horas.

“A bordo, un médico que viajaba como pasajero se encontraba realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que se habían mantenido durante algunos minutos, incluyendo una descarga con desfibrilador externo automático, sin obtener respuesta”, detalló la Aerocivil.

La entidad agregó que “el paciente fue recibido por el personal de Sanidad Aeroportuaria, que constató la ausencia de signos vitales, y de inmediato fue trasladado en ambulancia al Hospital Universidad del Norte, en el municipio de Soledad, donde se continuaron los procedimientos médicos”, sin embargo, minutos después, hacia las 13:05 horas, “el equipo de urgencias del hospital confirmó el fallecimiento del pasajero”.

La aerolínea informó que “la tripulación cumplió con los procedimientos establecidos” y lamentó el fallecimiento del pasajero. Envió las condolencias a la familia y aseguró que se encuentran “brindando todas las facilidades y la colaboración a las autoridades competentes y a los familiares para el correspondiente procedimiento”.

