Policía resultó herido cuando intentaba controlar una riña en Bucaramanga

Una llamada a la línea 123 por una riña en el barrio Juan 23 derivó en un hecho violento, donde un subintendente fue atacado con un cuchillo. Los hechos están bajo investigación de las autoridades.

Policía herido cuando intentaba controlar una riña
Imagen captada en la Clínica Foscal. Policía herido cuándo intentaba controlar una riña
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 31, 2025 09:27 p. m.
Editado por: Alix Salamanca

Según el reporte preliminar de las autoridades, en la noche de este domingo, 31 de agosto, una llamada a la línea de emergencias 123 alertó sobre una riña múltiple en inmediaciones del barrio Juan 23, en Bucaramanga.

De inmediato, la patrulla 3-6 del CAI Viaducto se desplazó al lugar para mediar en la situación. Sin embargo, al llegar, uno de los policías, el subintendente Carlos Gaona, fue atacado con un cuchillo por un hombre que se encontraba dentro de la pelea, quien le causó una herida en la parte superior derecha del pecho.

Ante el inminente peligro, el subintendente desenfundó su arma de dotación para intentar defenderse del agresor y proteger su vida. Su compañero, al ver la situación, solicitó apoyo de otras unidades policiales para controlar el sector, ya que varios jóvenes se enfrentaban con cuchillos en el barrio.

El uniformado fue trasladado de urgencia a la Clínica Foscal, mientras que el atacante, también lesionado, fue remitido a la Clínica Bucaramanga. Varios habitantes del sector señalaron que algunos jóvenes heridos descendieron del barrio hacia la vía principal que conecta con el municipio de Girón, intentando conseguir un taxi para huir del lugar.

Las autoridades investigan las causas de la riña, que dejó varios jóvenes heridos, y buscan esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque contra el funcionario policial.

