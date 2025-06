Adolescente de 15 años muere tras ser atacada por jauría de perros: intentaba alimentarlos

Una tragedia ha conmocionado a la comunidad de White Oak Drive, en Arkansas, luego de que Makayla Fortner, una adolescente de tan solo 15 años, perdiera la vida tras ser brutalmente atacada por una jauría de perros que ella misma intentaba alimentar.

El lamentable hecho ocurrió en una vivienda donde los animales vivían en condiciones deplorables.

Según versiones de vecinos, los caninos —entre 30 y 40 en total— llevaban tiempo vagando por el vecindario, desnutridos y abandonados en una propiedad sin control.

Makayla, junto a su madre, Stephanie Wilkie, había mostrado interés en ayudarlos tras observar el estado de abandono en el que se encontraban. Incluso, había comenzado a buscarles un hogar, según relataron testigos.

El incidente ocurrió cuando la joven ingresó al lugar con comida para los animales. En circunstancias aun bajo investigación, los perros se tornaron agresivos y la atacaron. Su cuerpo fue hallado en la misma propiedad, sin signos vitales.

Los perros fueron sacrificados. Foto: Captura de KATVchannel7

La situación ha generado gran indignación entre los residentes, quienes afirman haber reportado reiteradamente a las autoridades locales el peligro que representaban estos animales. Algunos señalan que desde que los antiguos dueños de la propiedad se mudaron al barrio, los problemas comenzaron.

“Los perros eran muy agresivos, nadie quería que sus hijos caminaran solos cerca de esa casa”, contó un vecino al Daily Mail.

Pese a las múltiples alertas, las autoridades no habrían actuado con la prontitud necesaria. “Llamé al condado de Saline y nos dijeron que no tienen control animal. No podían hacer nada”, expresó otro residente, Ralph Murphy.

Tras el trágico desenlace, las autoridades locales procedieron a incautar 14 de los perros sobrevivientes, los cuales fueron sacrificados por representar un riesgo inminente. Sin embargo, muchos consideran que las acciones llegaron demasiado tarde. “Si alguien hubiera intervenido a tiempo, tal vez esta niña seguiría con vida”, lamentó un vecino.

Mientras las investigaciones continúan, la comunidad ha abierto una línea de ayuda para apoyar económicamente a la familia de Makayla, en medio de un dolor que pudo haberse evitado.