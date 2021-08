Al borde del llanto: ‘La Liendra’ confirma que Instagram le cerró su cuenta

El infuenciador quindiano Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, contó que Instagram le cerró la cuenta donde ya sumaba más de seis millones de seguidores.

El joven, quien ha sido varias veces polémico por su contenido y también ha causado admiración por ganar dinero en redes sociales, precisó que no sabe por qué la red social tomó esa decisión.

Mucha gente me ha escrito que mi cuenta de Instagram no les aparece, que qué pasó con mi cuenta y la verdad yo me hago la misma pregunta. Lastimosamente vengo a decirles que me cerraron mi cuenta de Instagram dijo La Liendra.

"Si ustedes van ya mismo a buscar mi cuenta y actualizan, ven que no salgo, no tengo una explicación lógica, simplemente ingresé a mi cuenta como hago todos los días, me sacó, me dijeron que me la cerraron y ya", añadió.

La noticia fue confirmada a través de una cuenta alterna donde muchos de los seguidores del influencer han mostrado su apoyo.

“Ustedes saben que, para mí, Instagram no es solo una red social, para mí es mi vida, todos los días me levanto a ver qué les hago, ni siquiera sé que me voy a levantar a hacer mañana porque para mí esto se volvió en algo diario y que amo hacer", insistió.

Publicidad

“En el peor de los casos en que no pueda recuperarla, si Dios lo quiere así, así será, yo sé que diosito no me va a traer cosas malas a mí”, concluyó.

Vea el video completo aquí: