Llorando desconsolada: ‘Epa Colombia’ pide una nueva oportunidad ante condena de 5 años de cárcel

Daneidy Barrera, más conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, apareció en sus redes sociales pidiendo una nueva oportunidad para no ir a la cárcel tras una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá.

En la orden se condena a la joven empresaria a cinco años y tres meses de cárcel por daño en bien público, luego de comprobar que fue la autora de los destrozos a la estación de TransMilenio y la URI de Tunjuelito en noviembre de 2019.

Yo cometí un error porque estaba con un par de amigos. Yo le dije a la Fiscalía que le pagaba con las keratinas mes a mes, pero que no me quería ir a la cárcel dijo Barrera.

“Pido que me den una segunda oportunidad, he generado empleo, ayudo a miles, pago sueldos muy grandes”, puntualizó.

‘Epa Colombia’ también aseguró que quiere continuar con su proceso de resocialización fuera de las rejas de una prisión.

“Quiero cambiar, estaba construyendo, pero la Fiscalía no me ha querido ayudar”, insistió la joven.

“Iba a hacer campañas de TransMilenio, pero por ningún lado me han escuchado, estoy realmente triste por esto que me está pasando porque no se lo deseo a nadie”, concluyó la empresaria totalmente desconsolada.

Cabe resaltar que la decisión judicial niega casa por cárcel y será enviada a prisión, además, deberá pagar multa equivalente a 492,2 salarios mínimos legales mensuales vigentes en 2019.

También tiene una inhabilidad de trabajar en las redes sociales. El tiempo de restricción a este ejercicio, será equivalente al mismo de su condena.

Vea el video completo de la joven aquí: