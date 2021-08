Fiscal Francisco Barbosa sobre condena de ‘EPA Colombia’: me alegro profundamente con esa sentencia

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de condenar a cinco años y tres meses de prisión a la influenciadora Daneidy Barrera, conocida como ‘EPA Colombia’ . También dijo que cuando los jueces no acogen las pretensiones que hacen sobre quienes acusan, la Fiscalía también sabe perder.

“Yo me alegro profundamente con esa sentencia. Nosotros en esto cumplimos una función, somos los actores principales de estos procesos también, porque con elementos materiales probatorios, evidencia física, vamos donde el juez y peleamos nuestras apelaciones, discutimos jurídicamente los escenarios. Cuando perdemos aceptamos, cuando ganamos salimos también y cobramos, porque esta es una gran decisión para el país”, expresó.

Mientras tanto, diferentes sectores han criticado la decisión, por ejemplo, el director de la Corporación Anticorrupción, Ferney Camacho, dijo que las decisiones judiciales no pueden ser ridiculizadas a través de las redes sociales o deslegitimando el poder que tiene la Rama Judicial y, por ende, las autoridades y particulares deben respetar y cumplir.

Por su parte, el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema y abogado penalista Alejandro Sánchez señaló que la sentencia confundió el concepto de vandalismo y terrorismo, por lo que entre una y otra conducta hay una gran diferencia.

“Lo que ella pretendía era instigar actos de vandalismo y no de terrorismo, los actos no alcanzan el nivel de terrorismo y en esa medida no puede hablarse de instigación, puede haber provocación al vandalismo, pero terrorismo no se presentó”, indicó.

El Colegio de Abogados Penalistas considera desproporcionada la sentencia al señalar que una cosa son los actos propios de terrorismo y otra los actos de vandalismo. “No toda forma de vandalismo es terrorismo y en ese sentido la sentencia me parece desproporcionada”, indicó el representante de esa agremiación Francisco Bernate.