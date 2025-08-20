Asesinan a reconocido cantante de 38 años cuando estaba en su carro: esto se sabe

El mundo del regional mexicano está de luto tras la muerte de Ernesto Barajas, vocalista, líder y fundador del grupo Enigma Norteño, quien fue asesinado el martes 19 de agosto en Guadalajara, Jalisco. El cantante, de 38 años, perdió la vida luego de recibir múltiples disparos cuando se encontraba dentro de su vehículo.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía de Jalisco, Barajas se encontraba con un acompañante en el momento de la agresión. Dos sujetos encapuchados que viajaban en una motocicleta interceptaron el carro en el cruce de Francisco I. Madero y la calle Arenales, en la colonia Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, y abrieron fuego de manera indiscriminada. Tanto Barajas como su acompañante murieron en el acto.

Las autoridades acordonaron la zona y continúan con las investigaciones para dar con los responsables. Peritos forenses recolectaron pruebas balísticas en el lugar y la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco mantiene un operativo en la región.

El homicidio de Barajas ocurre menos de tres meses después de la masacre de cinco músicos de un grupo regional mexicano en el norte del país, lo que ha generado preocupación en torno a la violencia que rodea al género de los corridos y, en particular, de los narcocorridos.



Una figura en el género

Originario de Culiacán, Sinaloa, Ernesto Barajas alcanzó notoriedad como intérprete de narcocorridos que se convirtieron en referentes del género, entre ellos Mayito Gordo, Los lujos del R, Quemándose un Gallito (El Rambo), Chavo Félix y El Ondeado. Con Enigma Norteño, consolidó una carrera marcada por la polémica debido a las temáticas de sus canciones.

Barajas dedicó varias composiciones a personajes vinculados con el Cártel de Sinaloa, como Iván Archivaldo Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, Serafín Zambada, Alfredo Guzmán Salazar y Édgar Guzmán. En una entrevista con Independent en Español en 2022, el cantante reveló que el costo por encargo de un narcocorrido podía superar los 25.000 dólares.