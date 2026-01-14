En vivo
Así luce el Movistar Arena: féretros de todas las víctimas del accidente donde murió Yeison Jiménez

De fondo suena la canción ‘Destino final’, interpretada por Yeison Jiménez junto a Luis Alfonso, cuyo mensaje hace referencia a cómo el artista deseaba ser despedido tras su muerte.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

