Así luce el Movistar Arena: féretros de todas las víctimas del accidente donde murió Yeison Jiménez

Inició el homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez en el Movistar Arena, programado para este miércoles 14 de enero de 2026, tras el fallecimiento del artista en un accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero en Paipa, departamento de Boyacá.

Avanza el ingreso de personas al recinto, el cual fue organizado en dos grupos: el primero desde las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 de la tarde, y el segundo desde las 6:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche, hora en la que finalizará el evento.

A través de un video compartido en la cuenta oficial del cantante, se puede observar la decoración del Movistar Arena en memoria de las seis víctimas que perdieron la vida en el siniestro, todas integrantes del equipo del artista.

Con fotografías de cada una de las víctimas, flores y banderas blancas, el equipo de Yeison Jiménez mostró cómo fue dispuesto el lugar para la despedida.



De fondo suena la canción ‘Destino final’, interpretada por Yeison Jiménez junto a Luis Alfonso, cuyo mensaje hace referencia a cómo el artista deseaba ser despedido tras su muerte.

“Yo sé que algún día, el día en que muera, tendrá que llegar. Yo no quiero honores ni llanto ni flores, quiero descansar”, dice parte de la canción con la que hoy es despedido.

Además, el video tiene un mensaje que dice: "Un adiós hasta el cielo. Por todos mis aventureros".

Según Medicina Legal, las víctimas del accidente son: el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y Yeison Orlando Jiménez.

En el homenaje participan distintos artistas que compartieron escenario, momentos y trayectoria con Jiménez, para darle el último adiós rodeado de lo que más amó: la música.

Hasta el momento, los artistas confirmados son: Luis Alfonso, Pipe Bueno, Francy, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Paola Jara, Nelson Velásquez, Ciro Quiñónez, Alan Ramírez y Luis Alberto Posada.