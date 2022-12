Campaña ‘Somos Panas Colombia’ de Caracol Next gana premio a ‘Mejor Campaña Social’

Caracol Next fue galardonado en los Digiday Awards, uno de los premios más relevantes de la escena digital mundial, que buscan reconocer la innovación, creatividad y la excelencia en los campos de la publicidad, el marketing digital y los medios de comunicación del mundo.



En esta ocasión, de la mano de ACNUR, Save The Children y Caracol Televisión Inspira, con la campaña 'Somos Panas Colombia', Caracol Next se llevaron el gran premio en la categoría ‘Mejor Campaña Social’, que reconoce a las iniciativas que impulsaron con éxito la concientización, las donaciones o el bien social hacia la migración venezolana que se ha desarrollado masivamente en el país.



Esta nominación llega como consecuencia del experimento social que tenía como objetivo desestimular los mensajes de discriminación que circulan a diario en redes sociales en contra de la población venezolana.



El reconocimiento es un gran logro. Además, una motivación para que se sigan apoyando las iniciativas que buscan generar conciencia sobre los mensajes de discriminación que circulan a diario en redes sociales.



¿De qué se trataba la campaña?



‘Somos panas’ es una campaña social de Caracoltv.com, que muestra cómo “para los niños la xenofobia no es un juego”.



En 2017 se registraron alrededor de 68,5 millones de personas desplazadas en el mundo, más de la mitad de ellos son niños y niñas, y cada vez son más las personas que se ven obligadas a salir de sus países en búsqueda de mejores oportunidades.



Por primera vez en su historia, Colombia se ha convertido en un país receptor de población extranjera, personas que han llegado desde Venezuela y que en algunos casos se han convertido en victimas de xenofobia.



A través de un video tipo experimento social, se quiso conocer la reacción de más de 40 niños colombianos y venezolanos cuando escuchan los mensajes de xenofobia que circulan por las redes sociales.



El experimento comenzó con un juego: el teléfono roto.



Niños colombianos y venezolanos tenían que leer un mensaje y decírselo en el oído a su compañero de al lado. Los primeros mensajes eran trabalenguas y en un momento les compartimos mensajes reales de discriminación, extraídos de las redes sociales. El niño colombiano que debía pasar el mensaje xenófobo tenía que tomar la decisión de decírselo o no a su compañero venezolano.



Este experimento social, realizado en el marco de la campaña ‘Somos Panas Colombia’ de Acnur, tenía como objetivo desestimular los mensajes de discriminación que circulan a diario en redes sociales en contra de la población venezolana y a su vez promover la solidaridad convirtiéndola en un valor social muy apreciado.



Durante todo el experimento debíamos proteger la integridad de todos los niños. Por esto Save The Children, aliado de la campaña, realizó un acompañamiento continuo, porque debíamos proteger a los niños venezolanos para que no escucharan los mensajes ofensivos, mientras que a los niños colombianos teníamos que explicarles lo que queríamos lograr con la campaña y la importancia que tenía el que ellos rechazaran los mensajes discriminatorios.



El video que fue publicado el 22 de junio en las redes de Caracol Televisión, llegó a más de 6 millones de reproducciones, fue compartido más de 100 mil veces y generó miles de reacciones y comentarios entre periodistas, artistas y personas de distintas nacionalidades.



A partir de este video, los usuarios de las redes sociales demostraron su apoyo hacia la población venezolana y rechazaron todos los actos discriminatorios. Los adultos hicieron un llamado a la solidaridad y a seguir ejemplo que nos dan los niños en este experimento social.



Vea aquí el video final de la campaña ‘Somos Panas Colombia’:

