'Candida auris', el hongo que ha provocado temor en EEUU y que causa muerte en menos de tres meses

En medio de la popularidad que ha tenido The Last Of Us, en Estados Unidos se está propagando un virus similar al de la serie, el cual es ocasionado por el hongo ‘Candida auris’, un microorganismo potencialmente mortal y que es bastante resistente a los medicamentos y tratamientos comunes.

Según un estudio publicado por la revista especializada Annals of Internal Medicine, las infecciones crecieron de forma dramática en Estados Unidos entre 2019 y 2021.

Además, según las estadísticas de los informes, el hongo ‘Candida auris’ ya está presente en más de 50 estados norteamericanos. Incluso, de acuerdo con las autoridades sanitarias, este virus es bastante resistente a las equinocandinas, el principal fármaco que se utiliza para tratar estas las infecciones.

‘Candida auris’, un hongo extremadamente peligroso

A lo largo de 2021, los departamentos de salud estatales y locales del país informaron de 1.474 casos clínicos, lo que indica un aumento del 200% con respecto a los casi 500 casos de 2019.

Según la OMS, ‘Candida auris’ se trata de una "amenaza urgente", pues a menudo es resistente a múltiples medicamentos, se propaga fácilmente a través de los centros de atención médica y puede causar una enfermedad mortal.

Además, el ‘Candida auris’ también es resistente a algunos desinfectantes comunes y puede permanecer en la piel de las personas sin causar síntomas, lo que facilita su propagación a otros individuos.

¿Qué son los hongos 'Candida auris'’?

El género Candida tiene varias especies de hongos y auris es una de ellas. Es una especie de hongo que crece como levadura. Se considera peligroso porque es una de las pocas que causa candidiasis en humanos, adquirida a menudo en hospitales por pacientes con sistemas inmunes debilitados. Este microorganismo puede causar candidiasis invasiva en la que el torrente sanguíneo, el sistema nervioso central y en los órganos internos.

