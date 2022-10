Carolina Cruz respondió a críticas por su reacción ante desmayo de invitada en Día a Día

Un angustiante momento pasaron en el programa Día a Día de Caracol Televisión por cuenta del desmayo de una de las invitadas y que estaba promocionando la obra musical ‘El Principito’.

Debido al percance que quedó registrado en vivo, la presentadora y modelo Carolina Cruz estuvo en abajo las críticas de cientos de seguidores por su reacción ante el tensionante momento.

La invitada se desmayó justo después de una pequeña presentación en la que daban un adelanto de la puesta en escena. Inmediatamente, Carolina Soto se acercó a ella para auxiliarla y pedir ayuda del equipo y producción, por lo que tuvo que enviar a unos cortos comerciales, sin embargo, Cruz quedó el shock ante el momento.

Y como las redes no perdonan, le llovieron críticas por haberse quedado sentada mientras veía lo que sucedía. Por otro lado, había otro grupo de seguidores, quienes llamaban a la empatía y defendían que ante estas situaciones no todas las personas reaccionaban de la misma manera.

La vallecaucana se pronunció a través de sus stories en Instagram y contó que en un inició pensó que se trataba de parte del show, sin embargo le tuvieron que decir por el apuntador que realmente se trataba de un desmayo de la artista.

Menos mal no era mi mamá, ni mis hijos, porque yo mal, ni se desmayen y mueran al lado mío porque van en pérdidas. Además de quedar en shock, me dio una risa nerviosa, yo pensé que era parte del show que estaban presentando. La directora me tuvo que decir por el apuntador que no era parte del show para que yo reaccionara”, dijo.

Por su parte, los integrantes del dramatizado hicieron un llamado para no juzgar sin conocer a las personas, pues luego se conoció que fue la misma Carolina Cruz, quien gestionó todo para que la obra se pudiera promocionar en el programa.

