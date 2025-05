Carta de esposa del fiscal Pecci a 3 años de su asesinato: "Perdóname por no alzar la voz"

En una sentida carta de 10 párrafos, Claudia Aguilera, esposa del fiscal antimafia paraguayo, Marcelo Pecci , asesinado en una playa de Cartagena el 10 de Mayo del 2022, revivió la memoria de su esposo quien no alcanzó a disfrutar de su hijo Lorenzo, que ahora tiene 2 años y el que en su momento estaba en su vientre, cuando fue silenciado por hombres que llegaron por agua hasta un sector de Barú en el que descansaban en plena luna de miel. Además arremetió contra la justicia y contra el silencio de la Fiscalía paraguaya a la que pertenecía Pecci.

“Marcelito tiene dos años, te parece y habla muy bien. Le cuento sobre vos, aunque tal vez no lo suficiente. Me conmuevo y no quiero que me vea llorar. Deseo protegerlo de todo lo malo que le tocó vivir a nuestra familia; de la infamia de vivir en un país sin justicia” señala en uno de los primeros párrafos.

Carta caso Pecci Foto: suministrada

Y es que de nueve de los 9 capturados, hay 7 condenados y uno asesinado . Pero no hay respuestas claras de quién fue el que dio la orden de asesinar al fiscal que perseguía al crimen organizado en Paraguay.

“Quiero que me perdones por no utilizar el micrófono que tengo a diario para gritar y exigir justicia. Tengo miedo…” agrega en otra parte de la carta la hoy viuda del fiscal Pecci.

Claudia Aguilera, esposa del fiscal antimafia paraguayo, Marcelo Pecci Foto: suministrada

Señaló además, que la memoria de Marcelo Pecci incomoda y molesta a autoridades, a actores judiciales y a políticos de ese país.

“Te pido perdón, Marcelo Pecci , por la inacción de tus pares de la Fiscalía, que solo usan tu nombre para reivindicar valores que no los representan.”

Publicidad

En una de sus últimas actuaciones, la familia de Pecci interpuso una demanda contra el Estado colombiano y la cadena Hoteles Decameron, alegando que la falta de medidas de seguridad y presuntas omisiones facilitaron el crimen.

Claudia Aguilera, esposa del fiscal antimafia paraguayo, Marcelo Pecci. Foto: suministrada

En la mañana del pasado 3 de enero, el país despertó con la impactante noticia del asesinato de Francisco Correa Galeano en la cárcel La Picota de Bogotá, era considerado el cerebro detrás del crimen y la Fiscalía varias veces destacó como valiosa la importancia de la información que venía suministrando. Lo mataron en medio de supuesta una riña en la celda 25 del pabellón 32. Las primeras investigaciones apuntan a Samuel Zuleta Márquez, un recluso, como presunto responsable del hecho.