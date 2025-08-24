Colombia tiene el perro caliente más grande del mundo: fue en Soacha y le quitó el hambre a muchos

Colombia se ha tomado las portadas de cientos de medios en el mundo, y es que, desde el municipio de Soacha, Cundinamarca, han roto una marca que los ha puesto en el mapa, luego de crear un perro caliente de 302 metros, todo con el objetivo de ayudar a miles de niños necesitados.

Esta iniciativa, comandada por el empresario Compadre Emeterio, reunió a más de cincuenta empresarios y puso como principales protagonistas a los niños del municipio, siendo una manera de fortalecer la solidaridad, así como de firmar un Récord Guinness.

Resulta que el creador de contenido Juli Santony posteó un video en TikTok, en donde dejó ver cómo se planeó todo y cómo se armó el alimento en tan solo siete minutos.

Según el creador del contenido, el empresario tolimense, pero con corazón suachuno, ya había logrado una hazaña el año pasado: “El año pasado había hecho la hamburguesa más grande de Latinoamérica”.

Perro caliente gigante con récord Guinness

Este perro caliente gigante no solamente buscaba romper el récord, sino que, en compañía de otras 50 empresas, también tenía como objetivo cumplir con una causa social: repartir el alimento entre más de 1.000 niños de escasos recursos del municipio.

La iniciativa tuvo lugar en Ciudad Verde, el pasado jueves 21 de agosto de 2025, más específicamente en la Chucuita, detrás del centro comercial Jardín. Cientos de personas se congregaron desde la 1:00 de la tarde para presenciar la gran hazaña de el Compadre Emeterio, misma que se llevó a cabo en poco más de seis minutos.

La magnitud del evento no pasó desapercibida. Vecinos y visitantes celebraron no solo la marca alcanzada, sino el gesto solidario de convertir un récord en un motivo de esperanza y unión para los más pequeños.



Solidaridad en Soacha con los niños

Ahora, Carlos Peñaloza, verdadero nombre de Compadre Emeterio, quien ya logró hacerse con la hamburguesa más grande del mundo, con 105 kilos de peso y que también fue destinada a niños de escasos recursos del municipio, repitió la fórmula con el perro caliente de 302 metros de largo.

De esta manera, el empresario sigue no solo rompiendo récords, sino también brindando apoyo a los niños que más lo necesitan. Por lo tanto, solo queda esperar cuál será la nueva hazaña que realizará para darle una mano a los más vulnerables, demostrando que la gastronomía también puede ser un puente para la solidaridad y el reconocimiento internacional.