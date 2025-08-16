Colombiana en Suiza revela la diferencia en tiempos con la vida en Bogotá: "Calidad"

En redes sociales se ha viralizado el testimonio de una mujer colombiana que, tras mudarse a Suiza, reveló las marcadas diferencias en tiempos de desplazamiento y calidad de vida respecto a su experiencia en Bogotá.

La protagonista de la historia es conocida como “Marce en Suiza”, quien actualmente reside a 45 minutos de su lugar de trabajo. Para ella, este trayecto resulta cómodo y significativamente más favorable que el que debía realizar en la capital colombiana, donde tardaba hasta cuatro horas diarias, dos de ida y dos de regreso, muchas veces viajando de pie en el transporte público.

“Mis compañeros aquí me dicen que 45 minutos es muchísimo tiempo, pero ellos no saben de dónde vengo. En Bogotá pasaba horas en un bus, de pie y en medio del tráfico. Aquí es un lujo: voy casi sola en el bus, tranquila, y en menos de una hora ya estoy en el trabajo”, expresó en un video que compartió en sus redes sociales.

La publicación ha generado múltiples reacciones y comentarios en internet, donde usuarios destacan las diferencias en transporte, urbanismo y calidad de vida entre Colombia y Suiza. Algunos coinciden en que, en países con mejores sistemas de movilidad, el tiempo invertido en los trayectos diarios suele percibirse de manera distinta.

“Esto es calidad de vida, es un lujo”, concluyó la colombiana, quien afirmó que la experiencia le ha permitido valorar más los beneficios que brinda su nuevo entorno.

“Yo vivo en Cali y me demoro 5 minutos en llegar, eso sí es calidad de vida”; “Yo estaba a 10 minutos del trabajo y ahora laboro de forma remota”; “Pues yo vivo en mi pueblo y tardo 2 minutos en llegar a mi trabajo, jejeje, eso sí es calidad de vida para mí”; “No se pueden comparar distancias estando en países tan diferentes. En Europa todo queda cerca por lo pequeño que es, mientras que Colombia es bien extensa y Bogotá es enorme. Claramente es un lujo, pero no hay comparación”, son algunos de los comentarios del video viral.