Colombiano que estudia en España no puede creer cómo califican sus exámenes

Muchos colombianos sueñan con viajar al exterior en busca de mejores oportunidades, ya sea en el ámbito laboral o académico. En ese contexto, la experiencia de un joven colombiano que actualmente estudia en Madrid, España, ha llamado la atención en redes sociales.

A través de TikTok, el usuario identificado como @semonaarango compartió una curiosa situación que vivió durante un examen tipo test, y su testimonio se ha hecho viral con más de 40.000 reproducciones.

“Parece ser, discúlpenme si me equivoco, que aquí es muy normal que este tipo de exámenes resten”, comentó sorprendido el joven, refiriéndose al sistema de calificación en el que las respuestas incorrectas descuentan puntos en lugar de simplemente no sumar.

El estudiante explicó que, a diferencia de lo que ocurre comúnmente en Colombia, donde se parte de cero y las respuestas correctas van sumando, en algunos exámenes españoles una respuesta mal contestada puede anular una buena. “Si respondo bien una pregunta, más un punto. Pero si respondo mal la siguiente, menos un punto, como si no hubiese hecho nada”, relató.

Presentar un examen Foto: Unplash - TikTok

Además, agregó que esto le genera confusión: “En un examen de 10 preguntas, respondo cinco bien y cinco mal, saco cero. ¿Por qué es esa mierda? (...) Igual tampoco voy a responder bien ni la mitad, o sea, lo voy a perder de todas formas”, comentó entre risas.

El joven también señaló que, a diferencia del sistema colombiano, en su experiencia los exámenes no suelen ser devueltos al estudiante tras la calificación. “El profesor normalmente solo da la nota, y si uno quiere ver el examen tiene que pedirlo”, dijo. “Mejor, así no me restriegan la humillación en la cara”.

Publicidad

Finalmente, reveló que su calificación en dicho examen fue de apenas 1,7 sobre 10, y no está seguro si este sistema se aplica en toda España o solo en ciertos centros educativos o asignaturas.

El video generó todo tipo de reacciones, con usuarios compartiendo anécdotas similares: “Yo saqué un -3.25 en un examen”, comentó un internauta. Otro añadió: “Por eso los profesores (al menos en Cataluña) dicen ‘si no tienen clara una respuesta, no la contesten’, porque las no contestadas ni restan ni suman”.