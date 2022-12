Comenzó a regir ‘tatequieto’ que California puso a redes sobre privacidad de usuarios

A partir del 1 de enero de 2020 comenzó a regir en el estado de California la Ley de Privacidad del Consumidor, conocida como CCPA, una norma que podría ser el inicio de un endurecimiento legislativo contra el abuso que ejercen las redes sociales sobre la información privada de los usuarios.

Por todos es sabido la gran cantidad de información privada que Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y otras redes sociales, captan a cada minuto de sus usuarios: no solo datos de identificación personal sino gustos, tendencias de compra, ubicación en tiempo real y hasta datos biométricos de las personas.

También ha existido siempre la inquietud de qué hacen esas empresas con tanta información privilegiada. Desde el caso de Cambridge Analytica, cuando se comprobó que Facebook vendía el acceso a datos de sus usuarios a terceros (con los cuales una empresa externa logró manipular el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos), los países y legisladores se han puesto en la tarea de buscarle un control a dichos excesos.

Y eso es lo que hace la CCPA:

- Usted podrá saber qué información personal suya poseen las redes sociales.

- Tendrá derecho a saber qué hacen con su información personal, si la venden, alquilan, ceden, prestan o qué tipo de transacción o acceso a terceros permiten.

- Y tendrá por supuesto el derecho a evitar o prohibir que se use su información personal o privada (con un simple botón o enlace, visible y de sencillo acceso, dice la ley).

- Tampoco podrá ser penalizado o excluido por exigir sus derechos a proteger su privacidad. Es sabido que las redes sociales no permiten a una persona tener un perfil en sus servicios si estas no desean compartir sus datos abiertamente.

Si bien aún existen varias dudas de cómo harán los gigantes digitales para cumplir la norma, es sabido que otros estados del país la han analizado para acogerla e implementarla en sus territorios (CCPA sólo aplica para residentes en el estado de California).

Del mismo modo, algunos países comienzan a entender que solo a través de este tipo de medidas es que se logrará controlar de alguna manera el descontrol que existe en la actualidad sobre lo que pueden o no hacer las redes sociales con el usufructo y cuidado de la información privada que acopian de sus usuarios.

