“Como me duele Colombia”: cantantes rechazan y condenan el atentado contra Miguel Uribe

Juan Esteban Aristizábal más conocido como Juanes, escribió en su cuenta de X. “Como me duele Colombia en este momento… No es justo, no es necesario llegar hasta aquí. Mi solidaridad con Miguel Uribe y toda su familia”, dijo.

También el cantante de música llanera Cholo Valderrama escribió en sus redes sociales que “Lo siento mucho mi Colombia bella”

El cantante bogotano Juan Fernando "Fonseca" expresó: “Que dolor más profundo. Mis oraciones con Miguel Uribe y su familia. Duele el corazón. Que Dios haga el milagro y lo regrese con los suyos. Fuerza Miguel, fuerza Colombia".

Pidió, además, que: “Hoy más que nunca necesitamos unirnos y ser un solo país, un solo sentimiento. Paz para nuestros corazones, paz para Colombia".

A su vez Santiago Cruz preguntó en sus redes sociales si “Nos devolvimos al siniestro 1989?” y agregó “Que dolor diario que es mi país, Dios mío”.

El ministerio de Defensa ofreció $3.000 millones de pesos de recompensa por los responsables de atentado contra Miguel Uribe.