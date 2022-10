¿Cómo no afectarse con las noticias que se registran a diario?: neuropsicóloga responde

Las noticias en Colombia cada vez sorprenden más a los ciudadanos del país. Cada caso o hecho noticioso tiene que ser contado con la mayor transparencia posible, lo que puede afectar la sensibilidad del espectador o del lector que consume el contenido periodístico.

La neuropsicóloga María Claudia Cortés, en diálogo con En Blu Jeans, habló sobre cómo seguir las noticias sin agobiarnos.

"En el mundo hay situaciones adversas y positivas con las cuales tenemos que aprender a convivir. Cuando vemos situaciones que nos están afectando es necesario parar y hacer un cambio. Al momento de consumir noticias, hay que entender y comprender qué puede afectar nuestra percepción y alterar nuestro estado de ánimo", dijo.

Según Cortés, las noticias no pueden afectar la percepción del ser humano y su tranquilidad.

"Como sociedad tenemos que hacer un cambio; crear una fortaleza ante este tipo de situaciones y para eso hay que acudir al psicólogo. Los casos cotidianos de las noticias son consecuencias de un mal actuar del ser humano. Hay que aceptar que soy débil y que necesito ayuda. No todas las personas tienen un pensamiento o percepción igual, por eso hay que cuidarla”, aseveró.

Además, la neuropsicóloga María Claudia Cortés afirmó que, hay que tender que las noticias no solo cuentan sucesos buenos y atractivos, sino también trágicos, por lo que, hay que comprender qué tipo de contenido periodístico se quiere consumir antes de indagar en el.

"Es importante estar actualizados, no es de estar aislados a la información, sino entender que hay positivas y negativas, no toda noticia es buena o mala. También, no dejarse afectar por las cosas que pasan hoy en día, porque, por muy increíble que sean, no puede alterar nuestra percepción y estabilidad”, recalcó.

