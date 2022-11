¿Cómo resolver los conflictos con el silencio?

Los seres humanos al vivir en sociedad tienen que saber cómo solucionar sus conflictos entre sí para poder vivir en paz y tener una comunidad tranquila, es por eso que, es importante conocer los mecanismos con los cuales podemos solucionar las adversidades, como el silencio.

En diálogo con En Blu Jeans, la entrenadora mental experta en comunicación emocional Constanza Triana, habló sobre el silencio y el manejo de conflictos.

Publicidad

"No tenemos que ver el silencio como un obstáculo, el silencio tiene un poder comunicativo inmenso y cuando forzamos las palabras rompemos un momento. Para resolver los conflictos necesito entender que yo tengo una posición y también está la del otro. No solo el que calla otorga, quizá el otro está encerrado en su posición y tú decides ceder”, dijo.

Según Triana, las palabras no deben ser un motivo para discutir sino para solucionar los problemas.

“El silencio no debe ser un obstáculo para el ser humano, sino una herramienta. Los conflictos y las palabras no van del todo, porque uno no siempre mide lo que dice. Es bueno callar y esperar que el ambiente se calme para poder dialogar”, dijo.

Además, Triana aclaró que, el silencio es un mecanismo para poder solucionar los problemas y para no decir palabras demás que puedan agrandar una discusión.

Publicidad

“Hay conversaciones que se tiene que dar, pero en su momento. El silencio puede otorgar un poco de calma y tranquilidad en el dialogo. Es importante saber solucionar los conflictos, pero sin que las palabras dañen a alguien. La comunicación es una co-creación que tienen los seres humanos para resolver los problemas. Hay que saber vencer el ego para solucionar los conflictos, el hecho de que una persona no decida no responderle a otra no debe ser un motivo de conflicto”, afirmó.

Le puede interesar: