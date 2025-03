Compró una silla gamer por Temu y recibió una versión mini: "Quiero llorar"

En redes sociales es común encontrarse con historias virales, especialmente aquellas relacionadas con compras online que no salen como se esperaba. Plataformas como Temu y Shein suelen ofrecer productos a precios tentadores, pero no siempre lo recibido coincide con las expectativas. Esta vez, la joven Yuli Lebrona compartió en su cuenta de Instagram una experiencia que dejó a miles de usuarios en shock.

Yuli pidió una silla gamer a través de Temu, imaginando un asiento cómodo y de tamaño real para su habitación. Sin embargo, lo que llegó fue todo lo contrario: una versión en miniatura de la silla, en colores blanco y negro, e incluso con un diminuto cojín incluido.

Compró una silla gamer por Temu Foto: TikTok

En el video, que ya supera los 11 millones de reproducciones y acumula miles de comentarios, la joven expresó su frustración: "Yo he pedido una silla gamer en Temu. Dije 'voy a pedir una para mi habitación'... Miren lo que me llegó. No me lo puedo creer. Yo quiero llorar, quería una silla gamer".

La publicación desató una ola de reacciones divertidas y sarcásticas por parte de otros usuarios. "Creo que tienes que echarlo en agua y eso crece a tamaño real", "Cómprame una Barbie y la sientas ahí", "Yo pedí un sofá y me llegó una foto para la pared de un sofá", "En Temu tienes que leer bien la descripción de lo que vayas a pedir", "Ahora tu celular está cómodo", "Era obvio, por el tamaño de la caja".

