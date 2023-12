Conmovedor relato de Fabián Arias, secuestrado por ELN: "Estoy feliz y vivo, es lo importante"

Este sábado, 16 de diciembre, en El Radar estuvo Fabián Arias , un empresario colombiano que había sido secuestrado en el municipio de Ocaña, donde relató los detalles de su experiencia durante casi dos meses de cautiverio y su liberación reciente.

Desde el inicio, Fabián expresó su profundo agradecimiento a su familia y a todos los que siguieron de cerca su caso.

Muy agradecido con todos ustedes, principalmente con mi familia. Hasta ahora que estoy disfrutando de estos momentos de libertad, me he enterado de todo el trabajo que se hizo en el tiempo que tuve en cautiverio afirmó Arias.

El empresario describió su sensación de felicidad y gratitud al estar nuevamente en libertad y compartir con su familia. Además, destacó la importancia de la libertad y la salud, afirmando: "Estoy feliz. Estoy sano. Estoy vivo, que es lo más importante".

Fabián Arias destacó la angustia de no saber sobre la situación de su familia, una de las partes más difíciles de la 'odisea'. "La angustia de no saber de la familia, de no saber si están bien, de no saber de mis hijos, de mi esposa. Eso es lo más difícil de estar uno privado de la libertad", compartió Arias.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Fabián Arias se enteró de la valiente lucha de su esposa, Ana Milena, por visibilizar su caso. "Supe el hecho de todo lo que mi esposa estuvo haciendo y mi padre en toda mi familia en general. Muy pocos días antes de mi liberación fue que yo vine a saber algo de mi familia", reveló.

El proceso de liberación fue descrito como 'normal', donde los captores indicaron a Fabián Arias que se preparara, porque lo dejarían en libertad.

La noticia llegó de manera sorpresiva, y Arias expresó su incredulidad hasta el último momento. "Me levantaron, me dijeron: 'Vistasé, porque hoy se va usted'. Simplemente muy incrédulo por tanto tiempo. Lo único que hice fue levantarme, alistarme y pregunté si me llevaba la ropa y los útiles de aseo que tenía".

El empresario fue recibido por su padre apenas unos minutos después de su liberación. La emoción de ese encuentro y el abrazo con su familia fueron descritos por Arias como "indescriptibles".

Al final de la entrevista, Fabián Arias dejó un mensaje de aliento para aquellos que aún están privados de la libertad: "Quiero darles mucha fortaleza a esas personas que siguen privadas de la libertad. Que sigan luchando día a día, que sigan pidiéndole a Dios con mucha fe para que pronto puedan ver su libertad como la vi yo hoy".

