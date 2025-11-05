Consternación por muerte de la ‘Barbie Humana’ a los 31 años: "Extrañas circunstancias"

La muerte de Barbara Jankavski, una reconocida influencer brasileña de 31 años, ha causado conmoción en redes sociales y en el mundo del entretenimiento digital. La joven, conocida por haberse sometido a 27 cirugías estéticas para parecerse a la muñeca Barbie, fue encontrada sin vida en la casa de una abogado en São Paulo, Brasil, en circunstancias que las autoridades calificaron como “sospechosas”.

De acuerdo con el medio británico Mirror, la policía inició una investigación para esclarecer la causa exacta del fallecimiento, y ordenó la realización de una autopsia que será clave para determinar lo ocurrido.

La mujer con la que Jankavski estuvo horas antes de su muerte declaró a las autoridades que la influencer se había lastimado un ojo ese mismo día. Sin embargo, días antes, Barbara había compartido en redes sociales selfies donde mostraba hematomas alrededor de los ojos, resultado, según explicó ella misma, de su última cirugía estética.

“Día 3 del lifting facial. ¡Mejorando demasiado rápido! ¡Cicatriz casi invisible!”, escribió en una de sus publicaciones, intentando tranquilizar a sus seguidores preocupados por las imágenes que mostraban su rostro visiblemente inflamado.



Una vida dedicada a parecerse a una muñeca

Barbara Jankavski había hecho de su transformación física un proyecto de vida. Su meta era lucir como una “Barbie humana”, y para lograrlo invirtió cerca de 55.000 dólares en intervenciones quirúrgicas. Compartía su proceso en redes sociales, donde alcanzó más de 55.000 seguidores en Instagram y 344.000 en TikTok, plataformas donde mostraba su día a día y reflexionaba sobre los desafíos de su cambio extremo.

Su creciente fama la llevó a participar en programas de televisión y campañas publicitarias en Brasil, consolidándose como una figura conocida en el mundo digital. Tras conocerse la noticia de su muerte, cientos de usuarios expresaron su tristeza y desconcierto en redes sociales.