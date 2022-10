Creman cuerpo de niño de cuatro años por falso caso de COVID-19 en Barranquilla

Un verdadero drama padece la familia de Liam Martínez Trespalacios, un niño de 4 años con parálisis cerebral, que falleció el pasado lunes 11 de mayo en la clínica La Asunción de Barranquilla.

Por protocolos, el menor fue sometido a una prueba de COVID-19, pero

murió de un paro cardiorespiratorio mientras recibía atención médica.

Su madre, Yasiris Trespalacios, denuncia que los médicos lo registraron como un posible caso de coronavirus, por lo que la funeraria Jardines de la Eternidad, cremó el cuerpo de su hijo, quien 24 horas después, resultó negativo.

“Me dijeron que la prueba salió negativa. Nos comunicamos con la funeraria y me dijeron que al niño lo habían cremado en cuanto llegó porque estaba el tema de que era positivo. Aunque salió negativo no me lo dejaron ver, ni entregarle la santa sepultura que se merecía”, señaló Trespalacios.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, esta es la ruta que debe aplicarse, según los protocolos decretados por el Gobierno Nacional en medio de la emergencia sanitaria.

“En Colombia hay un lineamiento claro que insiste y reitera en la cremación para casos sospechosos y confirmados de COVID, con la que, en principio, busca proteger del virus al grupo familiar donde se registró el caso”, precisó el secretario de Salud, Humberto Mendoza.

