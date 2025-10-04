En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / ¿Cuál es la forma correcta de presentarse? Así puede ser el gerente de su vida

¿Cuál es la forma correcta de presentarse? Así puede ser el gerente de su vida

La escritora, coach de vida, abogada y máster en marca personal, Raquel Gómez, explicó cómo la forma de presentarse impacta en el éxito personal y profesional.

¿Cuál es la forma correcta de presentarse? Así puede ser el gerente de su vida
Preséntese de forma correcta.
Foto: generada con Image Fx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

La marca personal no es un logo ni un título, sino la huella que dejamos en cada interacción. Así lo explicó Raquel Gómez, escritora bestseller, coach de vida y experta en marca personal, en la más reciente entrevista con En BLU Jeans, de Blu Radio, donde compartió una visión práctica y cercana sobre cómo todos somos embajadores de nuestra propia esencia.

Esa proyección "se refleja en la energía que transmitimos, en la coherencia entre lo que decimos y hacemos, y en los pequeños gestos de la vida cotidiana. Más allá de los diplomas, los cargos o la presencia en redes sociales, lo que define nuestra marca personal son las acciones repetidas que terminan construyendo confianza o desconfianza", afirmó.

Amigos o grupo de personas sonriendo tomando un café
Amigos o grupo de personas sonriendo tomando un café
Foto: creada con Bing IA

La reputación construye la confianza

Para ilustrar su mensaje, Gómez contó la historia de una vendedora de flores que, durante 40 años en la misma esquina de Bogotá, ha construido una reputación basada en la constancia, la calidad y la calidez en el trato. “Ella no invierte en publicidad, pero todos la conocen. Esa es su verdadera valla publicitaria”, explicó.

La coach también señaló que la reputación es la repetición de nuestros actos, aquello por lo que nos recuerdan. “Pregúntese: ¿de qué tengo fama? Eso habla de mi marca”, puntualizó.

Fortalezca su marca personal

Para quienes quieran mejorar su imagen, Gómez recomendó un ejercicio sencillo: pedir a diez personas cercanas que mencionen tres cualidades y tres aspectos por mejorar. Ese feedback, dijo, es una brújula para descubrir talentos y trabajar en la autenticidad.

¿Cuál es la forma correcta de presentarse? Así puede ser el gerente de su vida
Reunión de amigos.
Foto: generada por Image Fx

Finalmente, insistió en que la marca personal no es un privilegio de famosos o altos ejecutivos: todos la tenemos y podemos fortalecerla desde la coherencia y la autenticidad. “La marca personal se siente, se transmite con la energía y la forma de relacionarnos. Y la coherencia es lo que nos da credibilidad”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

