Cambiar el estilo de vida, no ser una persona sedentaria y saber comer nos hará bien: Alberto Linero

Este domingo en Generaciones BLU, el padre Alberto Linero , periodista y panelista de Mañanas BLU y Voz Populi, contó su historia de cómo paso de los 120 kg a los 83 kg por problemas de salud. Además, reveló el proceso que tuvo para cambiar su estilo de vida para mejorar su estado físico.

"Siempre he sido una persona con tendencia a la obesidad, me gusta comer. Cuando viaje mucho me dedique a eso y llegué a pesar 120 kg, lo cual no lo sentía mucho en ese momento no me parecía una tragedia. Luego tuve un problema de salud y estuve en la clínica, me dijeron que tenía que bajar de peso, hablé con los expertos del tema y entendí tres cosas: la mente, disfrutar la comida; comer bien, me alimentaba mal y rápidamente tuve resultados y llegué a los 83 kg", narró el padre.

Según Linero, entendió que ahora debe haber un equilibrio a la hora de comer y que la verdura debe estar siempre presente y, el ejercicio continua hace que el estilo de vida cambie de mejor forma. "Tuve que dejar las bebidas azucaradas, dejé el dulce y me encantaban los postres, he sido disciplinado y eso me ha hecho bien. Hay cosas en las que se debe ser radical para mejorar; dejé de mezclar la comida", explicó.

"Acepto que he pecado, uno tiene que aceptar donde están los errores. La pandemia me generó ansiedad y yo la calmo así, comiendo, no es que haya subido mucho, pero se ve el cambio. Eso es lo otro, uno no debe prestar atención a las personas, finalmente siempre van a encontrar algo que decir", mencionó.

Su recomendación es siempre empezar un proceso médico de la mano de expertos, consultar nutriólogos, buscar información que ayude. "La determinación es la clave del cambio", concluyó.