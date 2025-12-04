Así era el asesino de Pozzetto, según Mario Mendoza: “Era muy buen estudiante”

El escritor bogotano Mario Mendoza, autor del reconocido libro Satanás, ha compartido detalles íntimos sobre su relación y percepción de Campo Elías Delgado, el perpetrador de la masacre de Pozzetto. Mendoza y Delgado coincidieron como estudiantes en la Universidad Javeriana poco antes del trágico suceso de 1986. Para Mendoza, el recuerdo de Pozzetto es profundamente doloroso.

Mario Mendoza y Campo Elías se encontraron cuando Mendoza estaba finalizando su carrera de literatura y Delgado tomaba clases de lenguas modernas con énfasis en literatura en la misma universidad. Su diálogo se inició debido a la coincidencia entre la tesis de grado de Mendoza y el trabajo que Delgado planeaba, lo que llevó a que el asesino se le acercara para pedirle bibliografía. Esta interacción duró solo unos pocos meses antes de la masacre.

Mendoza describió a Delgado no como un simple compañero, sino como un estudiante sobresaliente. Era un individuo políglota, capaz de hablar inglés y francés, y leía a los autores en su lengua original sin necesidad de traducciones. A pesar de ser "muy juicioso académicamente", Mendoza señaló que era, sin embargo, "bastante disfuncional".



Veterano de Vietnam

Una de las facetas de la vida de Campo Elías que ha sido objeto de estudio es su pasado militar. Aunque Delgado comentaba algunas cosas ocasionalmente sobre este tema, Mendoza al principio no sabía si "estaba en ese momento alardeando o si era verdad". No obstante, durante la investigación para la serie Estado de fuga 1986, el equipo revisó a fondo y se contactó con la Sociedad de Veteranos de Vietnam, la cual confirmó que Delgado había pertenecido al ejército de los Estados Unidos.

Mendoza subraya que el crimen de Delgado fue atípico y extraño dentro del contexto de la violencia colombiana de la época. Tradicionalmente, la violencia en Colombia tenía un origen político, involucrando guerrilla, narcotráfico o paramilitarismo, sectores que se oponían al establecimiento. El asesino de Pozzetto, en cambio, representaba un tipo de violencia que venía del propio establecimiento, una figura sofisticada, oculta, buen lector y que aspiraba a ser artista o escritor. Este perfil era más propio de un asesino del "primer mundo," más europeo o con un perfil norteamericano.



Síndrome de Amok: la rabia incontrolable

La naturaleza sin precedentes de este tipo de asesinato en Colombia dificultó a Mendoza la escritura de su novela Satanás (publicada en 2002). No fue hasta después del año 90, tras la masacre de Columbine, que los psiquiatras empezaron a tipificar al "spray killer," un asesino itinerante o relámpago. Esta clasificación le dio a Mendoza el entendimiento necesario para poder escribir el libro, un proceso que le tomó muchos años.



Posteriormente, los psiquiatras acuñaron otro término que ayuda a entender este tipo de conducta: el síndrome de Amok. Este término, que hace referencia a una novela de Stephan Sweig, describe a un asesino invadido por una rabia incontrolable. Según Mendoza, en este tipo de casos, el frenesí asesino tiene que ver con un maltrato generalizado, bullying, desprecio y desdén que el individuo ha sufrido a lo largo de los años por parte de la sociedad, hasta que finalmente estalla.



'Estado de fuga 1986', la mirada de Netflix a la matanza en restaurante bogotano Pozzetto

La serie 'Estado de fuga 1986' será estrenada el próximo jueves en Netflix y presentará desde una nueva perspectiva la masacre del restaurante Pozzetto de Bogotá, en la que Campo Elías Delgado, un veterano de Vietnam, después de tomarse varias copas, asesinó a tiros a 29 personas el 4 de diciembre de 1986.

El estreno de la serie coincide con los 39 años de esta matanza y busca contar por qué Delgado -que en la serie se llama Jeremías Salgado y es interpretado por el laureado actor colombiano Andrés Parra- cometió esos asesinatos. Para ello apela a la visión del estudiante Camilo León, a quien le da vida en la producción José Restrepo.

"Nosotros nos distanciamos mucho (de otras obras sobre la masacre) porque lo que hicimos fue tomar un hecho histórico (...) y a partir de eso ficcionamos todo eso hacia atrás", expresó la escritora de la serie, Ana María Parra, en un panel en Bogotá.

Escuche aquí la entrevista: