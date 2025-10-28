Así fue la entrega de instrumentos para clases magistrales en el Concurso Internacional de Violín

En el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en la mañana del martes 28 de octubre, se hizo la entrega oficial de 3 de los 22 violines donados por una fundación colombiana para las clases magistrales que recibirán algunos jóvenes violinistas, por parte de más de 20 representantes internacionales que participarán en el Concurso Internacional del Violín, que se llevará a cabo en Bogotá desde el 30 de octubre hasta el 7 de noviembre.

En medio de la entrega, el maestro Jorge Grisales, presidente del Consorcio Luthier de Cremona, Italia, destacó que, además de ser de muy alta calidad, resalta que son necesarios para que los jóvenes forjen un futuro maravilloso, hablando especialmente de la música y la cultura en el país.

“Espero sean apreciados por los jóvenes violinistas que los recibirán. Es un evento importante para la ciudad de Bogotá y para el país en general. Que estos jóvenes que están creando futuro tengan, en realidad, la oportunidad de tener en sus manos instrumentos con una buena sonoridad y que les pueda desarrollar a ellos un futuro maravilloso desde un punto de vista acústico y cultural”, destacó.

Entre tanto, en la entrega también estuvo presente Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, quien resaltó que tener un instrumento de excelencia sirve para el desarrollo del talento y la disciplina de los jóvenes.



“Esto ya va a significar un gran paso en su carrera, y muchos de esos jóvenes son de escasos recursos, o sea que, de manera prácticamente imposible, podrían acceder a un instrumento de esa calidad. Eso es parte también de esta lógica social del Concurso Internacional de Violín. Una invitación muy especial a todos los ciudadanos a disfrutar de este primer Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá. Es un privilegio que tengamos en nuestra capital un evento de esta naturaleza. Los precios son muy bajos: hay boletas de 17 mil pesos y hay un 30 % de descuento para los estudiantes presentando su carné”, concluyó.

Por su parte, el director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, David García, destacó que con la entrega de los tres primeros instrumentos se potencializa la carrera de quienes desean seguir el camino de la música.

“Es muy importante porque esto hace la diferencia en sus carreras. Tener un buen instrumento es fundamental. Y hoy inicia la entrega física de esos instrumentos, que culminará el 7 de noviembre en la Gran Final en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en donde la Orquesta Filarmónica de Bogotá acompañará a los tres más destacados violinistas del mundo”, concluyó.

Cabe recordar que veinte violinistas de diez países competirán en Bogotá por premios de 70.000 dólares. Las eliminatorias serán del 31 de octubre al 5 de noviembre en el Teatro Fabio Lozano y la final, con los tres mejores, el 7 de noviembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Los participantes fueron seleccionados entre 122 aspirantes de 30 países y provienen de prestigiosas instituciones como Juilliard, Yale, el Conservatorio Tchaikovsky y la Universidad de las Artes de Tokio.