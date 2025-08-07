Cielo de Islandia llega a Bogotá con exposición de auroras boreales

El cielo de Islandia llega a la capital colombiana con una propuesta visual sin precedentes. El Planetario de Bogotá inaugura la exposición “Cazadores de Auroras”, una muestra fotográfica que permitirá a los visitantes experimentar, sin salir de la ciudad, la mágica danza de las auroras boreales.

Las imágenes presentadas en esta exposición fueron capturadas en tierras islandesas, reconocidas mundialmente por ser uno de los escenarios más espectaculares para observar este fenómeno natural. A través de fotografías de altísima calidad, los asistentes serán transportados a las noches árticas, donde el cielo cobra vida con tonalidades verdes, violetas y rosadas.

Como parte del lanzamiento de esta experiencia, el próximo viernes 8 de agosto a las 5:00 PM se llevará a cabo una actividad especial en colaboración con Boreal Expedition Iceland. Esta empresa, experta en organizar expediciones al Ártico, estará representada por José Antonio Serrano, su director de operaciones y uno de los mayores conocedores del fenómeno de las auroras boreales.

Serrano ofrecerá una charla interactiva en la que compartirá detalles fascinantes sobre sus expediciones, consejos sobre cómo capturar estos paisajes mediante fotografía profesional y recomendaciones sobre cuándo y dónde es más probable observar este fenómeno en todo su esplendor. Será una oportunidad única para conectar con la experiencia directa de quienes han dedicado su vida a estudiar y documentar este asombroso espectáculo natural.

La realización de “Cazadores de Auroras” ha sido posible gracias al compromiso del Planetario de Bogotá y su continua labor de divulgación científica. Desde su apertura en 1969, esta institución ha sido el epicentro de la astronomía en Colombia, formando generaciones de curiosos e investigadores que han encontrado allí una ventana hacia el universo.

Con más de cinco décadas de historia, el Planetario ha consolidado su papel como un espacio de encuentro entre ciencia, educación y cultura. En su icónico Domo, millones de personas han despertado su interés por el cosmos, y ahora con esta nueva propuesta visual, el objetivo es seguir motivando la exploración del universo desde distintos enfoques.

Eventos como esta exposición no solo permiten disfrutar de la belleza natural de las auroras, sino que también invitan a reflexionar sobre los procesos científicos detrás de su aparición. Al entrelazar conocimiento, arte y experiencia vivencial, el Planetario reafirma su misión de inspirar a nuevas generaciones y mantener viva la curiosidad por lo desconocido.

“Cazadores de Auroras” estará abierta al público durante las próximas semanas, y promete ser uno de los eventos imperdibles del calendario cultural de Bogotá. Una cita obligada para quienes desean acercarse a la magia del norte sin salir del hemisferio sur.