“’Dulce Amanecer’ es mujeres empoderadas": Maripaz Jaramillo celebra 45 años de carrera artística

La artista colombiana Maripaz Jaramillo celebra 45 años de carrera artística con la exposición ‘Dulce amanecer’, que se inauguró este 5 de octubre en la Galería Boabab de Bogotá.

Jaramillo, nacida en Manizales, es una de las principales representantes del movimiento expresionista en Colombia. Su obra se caracteriza por su fuerte carga emocional y su exploración de temas como la sensualidad, la mujer y el amor.

Justamente, para referirse a su obra ‘Dulce amanecer’, se conectó a Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, y contó cómo ha sido ese largo trabajo, en el que les ha abierto un camino a las mujeres artistas.

“’Dulce Amanecer’ es mujeres empoderadas, bellas, sensuales, con futuro, porque yo creo que hemos trabajado 45 años sobre el tema de la mujer y hemos logrado ya un gran camino por delante”.

Publicidad

Además, agregó que todavía siente que les “falta muchísimo”, pero cree firmemente que ya le han “abierto un camino grande y sobre todo en el mundo del arte a las mujeres artistas”.

Entre otros temas, Jaramillo se refirió a cómo no tener hijos le permitió dedicarse al 100 % a su trabajo y a esos 45 años de pintura. Por lo que habló sobre la posibilidad de que, si hubiera tenido hijos, no lo hubiera podido hacer y su trabajo no hubiera sido el mismo.

“Yo creo que ya ha cambiado un poco y por eso, por ejemplo, esta serie se llama ‘Dulce Amanecer’ porque ya las mujeres hemos logrado muchas cosas. Hemos logrado que los hombres entiendan que no solamente ser madre es de las mujeres, sino que también del hombre. Entonces ayudan en la casa y colaboran muchísimo más en la crianza de los hijos”, expresó.

Publicidad

Jaramillo celebra 45 años de vida artística y sigue trabajando, algo que no es desconocido en los artistas, como el ya fallecido el maestro Botero, quien prácticamente trabajó hasta cinco días antes de morir.

Al respecto de eso, la artista confirmó que el arte de alguna manera los mantiene vivos y con buena salud, pues “como decía el maestro Fernando Botero, el arte es lo que lo hace a oír y pasar más adelante”.

“Por ejemplo, yo estoy en esta exposición que tengo una animación que trabajé con el maestro Santiago Castaño. Entonces, son mis mujeres animadas que se mueven, pican el ojo, son sexys una cosa que yo siempre quise hacer porque me fascina el cine, entonces siempre quise que las mujeres mías estuvieran actuando y eso es lo que estamos haciendo en este momento”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: