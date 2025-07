El misterioso personaje que llega a Colombia a enseñar estas 3 claves del reciclaje

En un país donde hablar de sostenibilidad se vuelve cada vez más urgente, Blu Radio lanza una nueva campaña que combina entretenimiento, educación ambiental y tecnología: A blanco y negro reciclamos. La iniciativa tiene como objetivo enseñar a los colombianos a reciclar de forma correcta, apostando por mensajes simples y directos: lo limpio y seco va en la bolsa blanca, lo sucio o mojado, en la negra.

El rostro visible de esta campaña es Bruno, un personaje desarrollado con inteligencia artificial por LUMO Media Lab, que se convierte en el embajador digital de la sostenibilidad en Blu. Con su estilo cercano y lenguaje moderno, Bruno no solo transmite consejos útiles sobre cómo reciclar, sino que también busca transformar la manera en que la sociedad entiende y aplica hábitos responsables con el medio ambiente.

Una de las grandes apuestas de la campaña son Los recicla reportes de Bruno, una sección educativa disponible en las plataformas de Blu y Caracol Televisión. En compañía de Wero, asesor técnico y coequipero del proyecto, Bruno explorará la gestión de residuos desde lugares poco convencionales, llevando el mensaje del reciclaje más allá de los discursos tradicionales. El objetivo es claro: enseñar con claridad, creatividad y constancia.

Pero esta campaña va más allá de lo digital. Bruno y Wero se sumergen también en el trabajo de quienes han sido protagonistas silenciosos del reciclaje en el país: los recicladores de oficio. A través de sus historias, se busca destacar el valor de su trabajo, los desafíos que enfrentan y el impacto que tienen en la conservación del planeta. Este componente humano de la campaña no solo educa, sino que también visibiliza a quienes hacen posible que la economía circular funcione día tras día.

La idea detrás de A blanco y negro reciclamos es sencilla, pero poderosa: no se trata solo de separar basura, sino de cuidar lo que no se puede reemplazar: el agua, la energía, el aire y la tierra. Blu, fiel a su premisa de informar con responsabilidad y enfrentar las problemáticas sociales de forma directa, se compromete así con una causa vital para todos.

Con esta alianza educativa y ambiental, Blu demuestra que los medios también pueden ser protagonistas del cambio, usando sus micrófonos y pantallas para enseñarle al país que, incluso con dos bolsas y una buena intención, se puede construir un futuro más limpio.



Y aquí las tres claves de las que hablábamos

1. Limpieza y secado previo = reciclaje útil

Aunque muchas personas separan los residuos, no todos saben que los materiales reciclables deben estar limpios y secos.

¿Por qué importa?

Si un envase reciclable (como una botella o caja de cartón) tiene restos de comida o líquido, puede contaminar otros materiales, haciendo que todo el lote termine en la basura común.

Beneficio: Se evita el rechazo en las plantas de reciclaje y se mejora la calidad del material reciclado.



2. Evita el papel térmico y plastificado

No todo el papel es reciclable. Los recibos de caja (papel térmico) y papeles plastificados o encerados no deben ir en la bolsa blanca.

¿Por qué?

Contienen químicos o materiales no reciclables que dañan el proceso y contaminan otros papeles.

Beneficio: Reducir estos errores mejora la eficiencia del reciclaje de papel y evita desperdicios.



3. Aplastar y compactar envases antes de botarlos

Pocas personas lo hacen, pero aplastar botellas, cajas o latas permite aprovechar mejor el espacio en la bolsa o contenedor.

¿Por qué?

Esto facilita el transporte, reduce emisiones de recolección y evita que los residuos ocupen volumen innecesario.

Beneficio: Menos viajes de camión, menos emisiones y más residuos aprovechados por recicladores.