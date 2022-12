En Cali piden autorizar uso de drones para transportar muestras de laboratorio

La Red de Salud de Ladera, en Cali, solicitó al Ministerio de Salud autorizar el uso de drones para transportar muestras de laboratorio y medicinas desde zonas apartadas del casco urbano, como corregimientos y sitios cercanos a la comuna 20 de la ciudad, hasta el Hospital Cañaveralejo.



Alex Durán, director de la Red de Salud, indicó que espera que a finales de junio se legalice el uso de drones para mejorar y agilizar algunos procedimientos médicos. Lea también: ¿Apasionado por los drones?, siga estas recomendaciones para no violar la ley



“Con la visita del ministro el viernes solicitamos al Ministerio para que nos ayudara con los trámites de permisos para la utilización de drones para la misión médica, para nosotros poder hacer recolección de muestras en la zona rural de laboratorio y utilizarlo para mensajería o incluso llevar medicamentos a sitios apartados de nuestros corregimientos. Digamos que en próximos meses esperando ese trámite porque desafortunadamente en Colombia no está legislado la utilización de vehículos no tripulados para este tipo de artículos”, señaló. Lea también: Aunque no será definitivo, se reglamentará uso de drones: Aeronáutica Civil



Actualmente, se utiliza personal para trasladar muestras en motocicletas o carros hasta lugares muy apartados, lo cual, según Durán, toma más tiempo, y de usarse drones “se ahorrarían recursos económicos y sería un servicio amigable con el medio ambiente”.



El directivo dijo que están a la esperan del trámite de la Aeronáutica, que a principios de mes anunció que expedirán un reglamento aunque no sea definitivo.