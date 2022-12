Entidades del Estado no pueden pagar salario a trabajadores en paro: Contraloría

El contralor general, Edgardo Maya, advirtió que las entidades del Estado no pueden pagar salario a trabajadores en paro, incluidos los profesores.

“El salario corresponde a la remuneración de un servicio prestado, mientras no se preste el servicio los órganos del nivel nacional, municipal, departamental y descentralizado no pueden sufragar gastos ni pagar remuneración o salario a servidores públicos que no presten el servicio”, indicó Maya.

Aseguró también que no calificará la legalidad o ilegalidad del paro pero sí hará control en el pago de salarios de las entidades del Estado a funcionarios que no presten su servicio.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El Frente Amplio por la Paz entregó un nuevo balance en torno al comportamiento del cese unilateral del fuego decretado por las Farc.

-Un estudio de la Universidad Nacional revela que el 18 % de la contaminación en la capital lo generan los buses de la fase 1 de Transmilenio.

-EPM cerró un millonario negocio en las últimas horas, compró Aguas de Antofagasta en Chile.

-En información judicial les contamos que Yidis Medina tendrá que enfrentar un nuevo proceso judicial por no haber respetado la casa por cárcel.

-A mediados de este año sería adjudicada la segunda fase de la reconstrucción de Gramalote, en Norte de Santander.

-En Venezuela el líder opositor Henrique Capriles afirmó que responderá a la Contraloría General que lo citó por supuestas inconsistencias en su patrimonio.

-Independiente Medellín volvió a sorprender con el precio de las boletas que se cobrarán para las finales del fútbol colombiano.

-Siguen los robos en las Iglesias de Bogotá. En Ciudad Bolívar uno de los templos ha sido profanado en tres oportunidades.

-En Bogotá, ya fue dada de alta una de las mujeres que dice haber sido atacada con una extraña sustancia en el sistema Transmilenio.