Estos son los ganadores de la versión 88 de los Óscar

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Josh Singer y Tom McCarthy (Spotlight).

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Charles Randolph y Adam McKay (La gran apuesta).

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Alicia Vikander (La chica danesa).

MEJOR VESTUARIO

Jenny Beavan (Mad Max: Furia en la carretera).

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Colin Gibson y Lisa Thompson (Mad Max: Furia en la carretera).

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Lesley Vanderwalt, Elka Wardega y Damian Martin (Mad Max: Furia en la carretera).

MEJOR FOTOGRAFÍA

Emmanuel Lubezki (El renacido).

MEJOR MONTAJE

Margaret Sixel (Mad Max: Furia en la carretera).

Mejor Sonido

Margaret Sixel (Mad Max: Furia en la carretera).

Mejor edición de sonido

Margaret Sixel (Mad Max: Furia en la carretera).

Mejores efectos visuales

Ex Machina.

Mejor cortometraje animado

Historia de un oso.

Mejor película animada

Intensamente.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mark Rylance (El puente de los espías).

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

A girl in the river: the price of forgiveness, de Sharmeen Obaid-Chinoy.

MEJOR DOCUMENTAL

Amy, de Asif Kapadia.

MEJOR CORTOMETRAJE

Stutterer, de Benjamin Cleary y Serena Armitage.

MEJOR PELÍCULA EN HABLA NO INGLESA

Son Of Saul.

MEJOR BANDA SONORA

Ennio Morricone (Los odiosos ocho).

MEJOR CANCIÓN

Writing's on the wall (Spectre).

MEJOR DIRECTOR

Alejandro G. Iñárritu (El renacido).

MEJOR ACTRIZ

Brie Larson (La habitación).

MEJOR ACTOR

Leonardo DiCaprio (El renacido).

MEJOR PELÍCULA

Spotlight, de Thomas McCarthy.