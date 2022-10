Exprisioneros liberados por Irán llegaron a Alemania

Los exprisioneros habían realizado previamente una escala en Ginebra y eran esperados en la base estadounidense, donde serán sometidos a exámenes médicos.

"Los exprisioneros partieron como estaba previsto, tras una corta escala en Ginebra, hacia una base aérea estadounidense en Alemania", había anunciado más temprano a la AFP un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores suizo.

"Un avión suizo en el que viajan un representante del DFAE [ministro de Exteriores] y médicos transporta a tres de los estadounidenses que estaban detenidos en Irán, así como a la esposa de uno de ellos", había indicado más temprano en un comunicado el ministerio suizo.

El ministerio señaló que Estados Unidos e Irán acordaron el pasado 17 de enero la liberación de las once personas tras "discusiones confidenciales durante catorce meses en Suiza".

En Washington, un alto funcionario del gobierno que no quiso identificarse confirmó la información. "Nuestros ciudadanos detenidos han sido puestos en libertad" y han salido de Irán, afirmó.

La televisión estatal iraní había informado por su parte que los excarcelados abandonaron el domingo Teherán a bordo de un "avión especial suizo" con destino a Suiza.

En el vuelo viajaron el marine Amir Hekmati, el pastor Said Abdeini y el periodista Jason Rezaian, corresponsal de The Washington Post.

Un cuarto liberado, Nosratollah Khosravi, no subió a la aeronave, informaron The Washington Post y The New York Time, citando a funcionarios del gobierno estadounidense no identificados.

The Washington Post confirmó que su corresponsal salió de la prisión de Evine, en Teherán, y abandonó el país sano y salvo.

"Estamos aliviados de que la pesadilla de Jason y de su familia, que ha durado 545 días, finalmente haya terminado", declaró el director del periódico.

Rezaian abandonó Irán en avión junto a su esposa, Yeganeh Salehi, según el Post, que criticó en un editorial a las autoridades judiciales iraníes por "violar repetidamente las propias leyes de Irán" con la detención del periodista durante meses.

Por su parte, la familia del exmarine Amir Hekmati, amenazado con pena de muerte en Irán por supuesto espionaje, informó que fue liberado y que subió al vuelo que lo sacará del país.

"Nuestro hermano, hijo y amigo Amir Hekmati ha sido liberado hoy por Irán. Se nos ha dicho ahora oficialmente que está a bordo de un avión abandonando el país", dijo la familia.



